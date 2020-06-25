В Бразилии выявили почти 41 тыс. новых заражений за сутки, всего заразились почти 1,2 млн человек

Медики в Бразилии за последние сутки выявили более 40,9 тыс. новых случаев заражения COVID-19, а общее число зарегистрированных случаев в стране составило более 1, 192 млн, сообщает в четверг новостной портал G1.
Кроме того, за сутки в стране скончались от коронавируса более 1,1 тыс. человек, а общее число умерших достигло отметки в 53,8 тыс. человек.
Бразилия занимает вторую строчку в мире после США среди стран, где выявлено наибольшее число заражений COVID-19.
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