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Дальнее зарубежье 25.06.2020 14:48

В Бразилии выявили почти 41 тыс. новых заражений за сутки, всего заразились почти 1,2 млн человек

Медики в Бразилии за последние сутки выявили более 40,9 тыс. новых случаев заражения COVID-19, а общее число зарегистрированных случаев в стране составило более 1, 192 млн, сообщает в четверг новостной портал G1.

Кроме того, за сутки в стране скончались от коронавируса более 1,1 тыс. человек, а общее число умерших достигло отметки в 53,8 тыс. человек.

Бразилия занимает вторую строчку в мире после США среди стран, где выявлено наибольшее число заражений COVID-19.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БРАЗИЛИЯ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]