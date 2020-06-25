Новые пошлины США для европейских товаров навредят обеим сторонам, предупреждают в Еврокомиссии

Угроза США ввести новые пошлины для европейских товаров в рамках спора с Евросоюзом относительно субсидирования авиастроительных компаний нанесет урон как европейскому, так и американскому бизнесу, считают в Еврокомиссии (ЕК).
Ранее на этой неделе офис торгового представителя США обнародовал предварительный список из 30 видов товаров европейского экспорта объемом порядка $3,1 млрд в год, для которых могут быть введены пошлины в размере до 100%, включая оливки, кофе, шоколад, кондитерские изделия и алкогольные напитки.
Кроме того, Штаты намерены еще больше поднять пошлины для европейских товаров, в отношении которых уже действуют повышенные тарифы, составляющие на данный момент от 15% до 25%.
Действия американских властей "создают неопределенность для компаний и наносят ненужный экономический вред бизнесу по обе стороны Атлантики", цитирует газета Financial Times представителя ЕК.
"Обозначая планы введения дополнительных пошлин на новые товары, США усиливают негативные последствия с учетом стоимости разрушения цепочек поставок продукции, для которой могут быть введены пошлины", - отмечают в ЕК.
Предложение торгового представителя США открыто для публичного обсуждения до 26 июля.
Как сообщалось, в октябре 2019 года Всемирная торговая организация (ВТО) разрешила США обложить пошлинами товары европейского экспорта общим объемом $7,5 млрд, приняв решение в пользу Штатов, заявлявших о незаконном субсидировании Евросоюзом авиастроительного концерна Airbus SE.
ВТО в скором времени должна принять решение по аналогичному иску ЕС, который обвиняет США в субсидировании авиаконцерна Boeing. Брюссель рассчитывал, что ВТО обнародует свое решение уже в этом месяце, однако вполне возможно, что это произойдет не раньше сентября. Постановление ВТО по иску ЕС должно позволить европейским странам ввести собственные пошлины в отношении товаров американского экспорта.
Решения ВТО должны создать стимул для урегулирования сторонами взаимных претензий путем переговоров, однако эксперты не исключают возможности эскалации торгового конфликта между США и ЕС.
В соответствии с решением ВТО, Вашингтон может вводить пошлины в размере до 100% на европейские товары, причем список этих товаров может меняться в рамках лимита на совокупный объем их экспорта в $7,5 млрд. Штаты, однако, пока ограничивали дополнительные пошлины уровнем в 25%.
В настоящее время в США действуют 15%-ные пошлины на импорт самолетов из европейских стран, а также 25%-ные пошлины на широкий круг продовольственных товаров - от молочных продуктов и сыров до фруктов и оливкового масла, некоторые виды оборудования и одежду.
По словам представителя Еврокомиссии, Брюссель опасается, что "Штаты пойдут дальше санкций, утвержденных ВТО".
"Для Евросоюза приоритетом остается нахождение взвешенного решения проблемы путем переговоров, - отметил он. - ЕС представил Вашингтону конкретные предложения, которые позволяют добиться этого".
Дефицит баланса США в торговле с ЕС вырос с $146 млрд в 2016 году до $178 млрд в 2019 году.
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