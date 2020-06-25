Восстановление экономики США займет продолжительное время - глава ФРБ Чикаго

Последствия пандемии коронавируса для американской экономики, вероятно, будут длительными, считает председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Чарльз Эванс.
"Хотя я надеюсь на быстрое восстановление экономики, я ожидаю, что масштабное восстановление займет какое-то время", - сказал Эванс.
"Мой прогноз предусматривает, что рост будут затормаживать периодические локальные вспышки - более быстрое, чем ожидается, снятие ограничений может нам навредить", - отметил он.
Эванс рассчитывает на возвращение экономики к нормальному состоянию к концу текущего года, несмотря на то, что меры для борьбы с пандемией в сфере здравоохранения не будут доступны в полном масштабе до 2022 года.
По словам Эванса, Федеральной резервной системе (ФРС) и властям США, вероятно, потребуются дополнительные шаги для помощи населению в период кризиса.
"Ситуация требует активных мер в области налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики, чтобы поддержать домохозяйства и бизнесы в эти непростые времена", - сказал Эванс.
Эванс не уточнил, на какие меры может пойти ФРС, но отметил, что процентные ставки, вероятно, останутся низкими в течение продолжительного времени. Он также считает маловероятным переход к отрицательным процентным ставкам.
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