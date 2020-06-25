Парламентарии стран Балтии и Польши призвали Москву отказаться от идеи отмены постановления с осуждением пакта Молотова-Риббентропа

Председатели комиссий по иностранным делам парламентов стран Балтии и Польши выступили в четверг с совместным заявлением, в котором призывают власти России отказаться от планов отмены осуждения пакта Молотова-Риббентропа и секретного протокола к нему.
В заявлении говорится, что рассматриваемый в Госдуме РФ законопроект с предложением, "направленным на реабилитацию тотального империализма, является попыткой обосновать отрицание основанной на международном праве равной защиты суверенных государств".
По словам председателя комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Энна Ээсмаа (Enn Eesmaa), законопроект является "вызывающей тревогу попыткой переписать историю".
"Прямым последствием пакта Молотова-Риббентропа и секретного протокола к нему стали Вторая мировая война, унесшая жизни десятков миллионов человек, оккупация Балтийских стран и разделение Польши между двумя тоталитарными режимами. Данный проект закона пытается переиначить эти события и оправдать использование военной силы против небольших соседних государств. И это - за счет памяти о жертвах мировой войны", - сказал он.
"Это особенно опасно, так как оправдывает, даже подтверждает действующую политику Российской Федерации в отношении Украины, Грузии и Молдовы, а также создает почву для дальнейшего возможного нарушения международного права в отношении независимости и суверенитета соседних государств", - говорится в заявлении председателей комиссий по иностранным делам.
"Мы призываем Государственную Думу и власти Российской Федерации приложить всевозможные усилия, чтобы строить свои отношения с соседями на основе международного права, уважения их суверенитета и территориальной целостности, восстановления доверия в международных отношениях и восстановлении добрососедских отношений в нашей части Европы. Первым необходимым шагом в этих усилиях станет отказ от рассмотрения предложения", - подчеркивается в заявлении.
В мае этого года в Госдуму был внесён законопроект депутата, лидера партии "Родина" Алексея Журавлева. Согласно пояснительной записке, законопроектом предлагается признать недействующим на территории РФ постановление Съезда народных депутатом СССР от 24 декабря 1989 года N979-1 "О политической и правовой оценке советско-германского договора о нападении от 1939 года".
Журавлев настаивает, что Советский Союз подписал договор с гитлеровской Германией "последним и исключительно в целях отсрочки начала агрессии против СССР", и что "этот факт не вызывает никаких вопросов у международного сообщества". Кроме того, считает автор законопроекта, принятие постановления "стало еще одним, дополнительным фактором начала распада Советского Союза и создало "нормативную" базу для дальнейших фальсификаций вокруг истории Второй Мировой войны".
По мнению автора, дальнейшее действие постановлений на территории России, "искажающих суть исторических событий, их причин и последствия, не отвечает государственным интересам России и создает почву спекуляций, направленных на раскол гражданского общества и обвинения СССР в развязывании Второй мировой войны наряду с гитлеровской Германией".
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