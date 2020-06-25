Возобновление работы парков Disneyland Resort и Disney California Adventure в Калифорнии, ранее запланированное на 17 июля, было перенесено на неопределенный срок из-за отсутствия одобрения властей штата, сообщается на сайте Disneyland Resort.

"Штат Калифорния сообщил, что рекомендации по открытию парков будут опубликованы не ранее 4 июля. Учитывая время, необходимое для возвращения на работу тысяч сотрудников и возобновления нашего бизнеса, нам остается только отложить открытие наших тематических парков и отелей до получения одобрения властей", - говорится в сообщении.

Торговый центр Downtown Disney District в Анахайме, штат Калифорния, будет снова открыт с 9 июля.

Walt Disney Co.продолжает переговоры с профсоюзами, представляющими интересы сотрудников парков. Как ранее сообщали СМИ, профсоюз Coalition of Resort Labor Unions в письме губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому выразил обеспокоенность безопасностью открытия парков в связи с продолжающимся распространением коронавируса в штате.

Парки Disney в США приостановили работу в середине марта из-за вспышки коронавируса.

Помимо этого, Disney может отложить премьеру фильма "Мулан", которая должна состояться 24 июля, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Выход фильма должен стать первой крупной премьерой после открытия кинотеатров.

Перенос премьеры может вынудить кинотеатры пересмотреть свои планы по открытию. На прошлой неделе американская сеть кинотеатров AMC Entertainment Holdings Inc. сообщала, что большинство ее точек возобновят работу к дате выхода "Мулан". Глава компании Адам Арон отметил, что в случае переноса даты выхода фильма AMC будет придерживаться плана открытия кинотеатров, только если Warner Bros. выпустит картину "Довод", как и планируется, 31 июля.

Некоторые кинотеатры в США начали снова открываться несколько недель назад, однако им не хватает крупных премьер, которые обычно способствуют продажам билетов, пишет WSJ.

Развитие ситуации с коронавирусом в стране в последнее время усложняет планы по выпуску новых картин в июле. В среду власти Нью-Йорка отложили открытие кинотеатров.

Задержка выхода "Мулан" может лишить Disney сотен миллионов кассовых доходов, отмечает WSJ. Прошлым летом игровые ремейки мультфильмов "Король Лев" и "Алладин" заработали в мировом прокате $1,7 млрд и $1,1 млрд соответственно, свидетельствуют данные Box Office Mojo.

В то же время Disney видит преимущества в более ранней премьере картины "Довод". Во время телеконференции после публикации последнего финансового отчета компании CEO Disney Боб Чапек отметил, что результаты начала проката нового фильма Warner Bros. могут дать предоставление о том, чего ждать от премьеры "Мулан".

Акции Disney дешевеют почти на 1% на предварительных торгах в четверг.