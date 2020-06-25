Кремль: Путин и Лукашенко продолжат диалог

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко имели возможность пообщаться 24 июня в ходе мероприятий, связанных с Парадом Победы, они продолжат диалог, сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Президенты РФ и Белоруссии имели возможность в кулуарах кратко пообщаться (24 июня), они продолжат диалог", - сказал Песков.

Песков напомнил, что Путин и Лукашенко "общаются часто и содержательно".