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СНГ 25.06.2020 18:23

Кремль: Путин и Лукашенко продолжат диалог

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко имели возможность пообщаться 24 июня в ходе мероприятий, связанных с Парадом Победы, они продолжат диалог, сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Президенты РФ и Белоруссии имели возможность в кулуарах кратко пообщаться (24 июня), они продолжат диалог", - сказал Песков.

Песков напомнил, что Путин и Лукашенко "общаются часто и содержательно".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]