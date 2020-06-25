Более 9,5 млн случаев заражения COVID-19 зарегистрировано в мире, выздоровели более 5,1 млн человек

С начала пандемии коронавируса в мире выявили более 9,55 млн случаев заражения COVID-19, согласно информации на сайте Worldometers.
За время пандемии скончались более 485,4 тыс. человек, у которых выявили коронавирус.
По данным сайта Worldometers, 58,1 тыс. человек с COVID-19 сейчас в тяжелом состоянии, а у 3,8 млн человек болезнь протекает без серьезных осложнений.
Наиболее тяжелой остается эпидемиологическая ситуация в странах Южной, Центральной и Северной Америки. Возглавляют список стран с самым высоким числом выявленных заражений Соединенные Штаты, в этой стране зарегистрировали 2,38 млн случаев заражения, скончались более 121,9 тыс. человек. За последние сутки в США выявили свыше 45,5 тыс. новых случаев заражения. Высокое число заражений до сих пор выявляют в Калифорнии, Флориде, Аризоне, в Техасе, в Алабаме, в Арканзасе, в Южной и Северной Каролинах, и в штате Юта. Эти штаты считаются "горячими точками" по коронавирусу.
В Бразилии выявили почти 41 тыс. новых заражений за сутки, всего заразились почти 1,2 млн человек. Кроме того, за сутки в стране скончались от коронавируса более 1,1 тыс. человек, а общее число умерших достигло отметки в 53,8 тыс. человек. Бразилия занимает вторую строчку в мире после США среди стран, где выявлено наибольшее число заражений COVID-19.
Более 1 тыс. новых случаев заражения выявили в Индии, там с начала пандемии коронавирусом заболели не менее 474 тыс. человек, умерли более 14,9 тыс. человек. Растет число выявленных заражений в Мексике, за последние сутки выявили более 5 тыс. новых случаев, и всего там зарегистрировано 196 тыс. заболеваний, скончались - почти 4 тыс. человек.
Примерно по 4 тыс. новых случаев заражения выявили в Пакистане и в Бангладеш. В Пакистане коронавирус подтвердили у 192,9 тыс. человек, в Бангладеш - у 126,6 тыс.
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