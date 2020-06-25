Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9125 RUR   0.0244 GBR   2.1107 TRY   0.248

Цена на нефть

24.06   $/bbl WTI 38.01 -2.36 Brent 40.31 -2.32

Погода в Баку

  ночь день

Транспорт и связь 25.06.2020 19:02

Sollers переведет на четырехдневку СП с Ford и Mazda с 1 июля, УАЗ и ЗМЗ - с 10 июля

Группа Sollers с 1 июля введет сокращенный четырехдневный режим работы на совместных предприятиях с Ford в Татарстане и Mazda на Дальнем Востоке, с 10 июля - на Ульяновском автозаводе (УАЗ) и Заволжском моторном заводе (ЗМЗ), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе группы.

"С учетом конъюнктуры рынка, макроэкономических изменений и влияния пандемии короновируса, отразившейся на автомобильной индустрии, Ford Sollers вводит корректировки в режим работы предприятия. С целью сохранения коллектива и эффективности бизнеса с 1 июля будет осуществлён переход на четырехдневную рабочую неделю", - сказал собеседник агентства.

Sollers продолжит следить за ситуацией и при положительной динамике на авторынке может отменить короткую рабочую неделю, возобновив работу в штатном режиме.

Сокращенная рабочая неделя с 1 июля по 31 августа 2020 г. вводится также на СП Mazda Sollers. "Руководство СП верит в то, что автомобильный рынок будет восстанавливаться, и не придется продлевать данный период. Однако никто сейчас не имеет надежной базы для полной уверенности. Mazda Sollers в кооперации с руководством дистрибьюторской сети будет непрерывно мониторить ситуацию на рынке и оценивать изменения, влияющие на динамику производства", - отметили в пресс-службе группы.

Собеседник агентства напомнил, что "УАЗ" в настоящее время работает в штатном режиме в одну смену (кроме подразделений, где вторая и третья смена необходимы по производственному циклу), сохраняя эпидемические ограничения для имеющих хронические заболевания сотрудников. С 10 июля предприятие, как сообщалось, переходит на четырехдневку, с 27 июля по 1 августа уйдет в корпоративный отпуск. Режим работы на август и осенние месяцы будет определяться исходя из производственной программы.

На ЗМЗ действует график, аналогичный УАЗовскому.

"В настоящее время можно говорить о медленном восстановлении рынка, связанном со снятием противоэпидемических ограничений, но в сравнении с объемами прошлого года производственная программа ("УАЗа" - ИФ) меньше более чем на 25%. Это связано с ограничениями работы дилерской сети в регионах и режимом самоизоляции. В июне 2020 года план производства "УАЗа" - 2,81 тыс. и автомобилей", - отметили в Sollers.

Госзакупки и заказы компаний с госучастием в настоящее время составляют порядка 25% от общего объема производства "УАЗа". "Мы рассчитываем, что объемы господдержки и ее различные формы позволят оздоровить спрос", - добавили в пресс-службе Sollers.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи Sollers в РФ в январе-мае упали на 27,2%, до 12,858 тыс. шт. Реализация УАЗов снизилась на 30,3%, до 9,514 тыс. автомобилей, легких грузовиков Ford Transit - на 16,5%, до 3,344 тыс.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, SOLLERS, ПРОИЗВОДСТВА, ГРАФИК

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]