Sollers переведет на четырехдневку СП с Ford и Mazda с 1 июля, УАЗ и ЗМЗ - с 10 июля

Группа Sollers с 1 июля введет сокращенный четырехдневный режим работы на совместных предприятиях с Ford в Татарстане и Mazda на Дальнем Востоке, с 10 июля - на Ульяновском автозаводе (УАЗ) и Заволжском моторном заводе (ЗМЗ), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе группы.

"С учетом конъюнктуры рынка, макроэкономических изменений и влияния пандемии короновируса, отразившейся на автомобильной индустрии, Ford Sollers вводит корректировки в режим работы предприятия. С целью сохранения коллектива и эффективности бизнеса с 1 июля будет осуществлён переход на четырехдневную рабочую неделю", - сказал собеседник агентства.

Sollers продолжит следить за ситуацией и при положительной динамике на авторынке может отменить короткую рабочую неделю, возобновив работу в штатном режиме.

Сокращенная рабочая неделя с 1 июля по 31 августа 2020 г. вводится также на СП Mazda Sollers. "Руководство СП верит в то, что автомобильный рынок будет восстанавливаться, и не придется продлевать данный период. Однако никто сейчас не имеет надежной базы для полной уверенности. Mazda Sollers в кооперации с руководством дистрибьюторской сети будет непрерывно мониторить ситуацию на рынке и оценивать изменения, влияющие на динамику производства", - отметили в пресс-службе группы.

Собеседник агентства напомнил, что "УАЗ" в настоящее время работает в штатном режиме в одну смену (кроме подразделений, где вторая и третья смена необходимы по производственному циклу), сохраняя эпидемические ограничения для имеющих хронические заболевания сотрудников. С 10 июля предприятие, как сообщалось, переходит на четырехдневку, с 27 июля по 1 августа уйдет в корпоративный отпуск. Режим работы на август и осенние месяцы будет определяться исходя из производственной программы.

На ЗМЗ действует график, аналогичный УАЗовскому.

"В настоящее время можно говорить о медленном восстановлении рынка, связанном со снятием противоэпидемических ограничений, но в сравнении с объемами прошлого года производственная программа ("УАЗа" - ИФ) меньше более чем на 25%. Это связано с ограничениями работы дилерской сети в регионах и режимом самоизоляции. В июне 2020 года план производства "УАЗа" - 2,81 тыс. и автомобилей", - отметили в Sollers.

Госзакупки и заказы компаний с госучастием в настоящее время составляют порядка 25% от общего объема производства "УАЗа". "Мы рассчитываем, что объемы господдержки и ее различные формы позволят оздоровить спрос", - добавили в пресс-службе Sollers.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи Sollers в РФ в январе-мае упали на 27,2%, до 12,858 тыс. шт. Реализация УАЗов снизилась на 30,3%, до 9,514 тыс. автомобилей, легких грузовиков Ford Transit - на 16,5%, до 3,344 тыс.