Песков: Москва никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться в белорусские выборы

Россия никогда не вмешивалась и не планирует вмешиваться в электоральный процесс в Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Здесь можно ответить однозначно, что Российская Федерация никогда не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться в чьи-бы то ни было электоральные процессы, тем более которые проходят у нашего союзника - Белоруссии", - сказал Песков в четверг, комментируя заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о якобы вмешательстве России в выборы в республике.

Ранее Лукашенко заявил о вмешательстве во внутренние дела и выборы республики из РФ и Польши, планирует обсудить это с президентом России Владимиром Путиным.

"Они (оппоненты власти - ИФ) что, нас толкают на нечестность такую, как они себя ведут? Ясно, что там за ними кукловоды стоят. Они и с одной, и с другой стороны. И в Польше живут, и из России подкидывают. Мы об этом с президентом Путиным поговорим в ближайшее время при встрече, но эта ситуация очень сложная. Применяются самые современные фальшивые технологии, идет вмешательство из-за рубежа в наши выборы, внутренние дела", - заявил Лукашенко в четверг на совещании, которого цитирует госагенство БелТА.