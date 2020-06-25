ФАС оценивает текущую ситуацию на рынке нефтепродуктов как стабилизировавшуюся - Ханян

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оценивает текущую ситуацию на рынке нефтепродуктов как стабилизировавшуюся, заявил в интервью "Интерфаксу" начальник Управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС Армен Ханян.

"Прежде всего, надо понимать, что ситуация 2020 года не типична. Речь идет не просто о сезонном факторе, хотя и он весной-летом никуда не девался. Речь идет о кризисе, каких ранее не случалось. Из-за пандемии ограничения, в частности по передвижению населения, были введены в мировом масштабе, это внесло значительные экономические коррективы. И нет единого инструмента, способного стабилизировать ситуацию сиюминутно", - сказал он.

"Возвращаясь к обычной жизни, мы начинаем забывать о факторе пандемии, о том, что в марте-апреле практически все отрасли, в том числе и промышленность одномоментно оказалась в ситуации катастрофического падения спроса. И чтобы по истечении нескольких месяцев не потерять их, не допустить катастрофических сдвигов, в тот момент необходимо было предпринять кардинальные меры. Особенно это коснулось топливно-энергетического сектора, оказывающего мультипликативный эффект на все другие отрасли", - подчеркнул Ханян.

Биржевые торги нефтепродуктами, как основной индикатор рыночного формирования цен, стали экраном, отражающим действительность: сначала, когда вводились меры самоизоляции, объемы, спрос и цены на моторное топливо резко упали, сейчас период ограничений закончился, и все показатели на бирже идут вверх, сказал он.

"Но что стало неожиданным - спрос на нефтепродукты растет непредсказуемо высокими темпами. С одной стороны, это радует, хорошо, что страна так быстро оживает, но на топливном рынке возникли дополнительные вводные: транспортные компании стали приобретать топливо в объеме кратно выше уровня апреля, а граждане стали гораздо активнее заправляться", - отмечает собеседник агентства.

"К тому же границы еще закрыты, и потребление топлива внутри страны растет, население преимущественно перемещается, используя личный транспорт, внутри своего региона и в соседние субъекты. Пока ограничения на выезд из страны не будут сняты и не возобновятся авиаперелеты в прежнем объеме, спрос на бензины будет высокий. Тем не менее, сейчас ситуацию оцениваю, как стабилизировавшуюся", - сказал Ханян.