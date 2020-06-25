Российская нефтепереработка в ближайшие дни выйдет практически на 100%-ю мощность - ФАС

Российская нефтепереработка в ближайшие дни выйдет практически на 100%-ю мощность, заявил в интервью "Интерфаксу" начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС Армен Ханян.

"ФАС работает с нефтяными компаниями в еженедельном, а если нужно и в ежедневном режиме. Большой вклад вносят коллеги из Минэнерго. Поясняем, что в этот сложный период нужно направлять максимальные потоки на удовлетворение внутреннего спроса страны. Нефтяники нас слышат. Пока, может быть, с поставками топлива они чуть-чуть не успевают из-за резко подскочившего спроса. Объясняют они это восстановлением объемов переработки, необходимостью наполнения собственных сетей АЗС. Но в ближайшие дни российская нефтепереработка выйдет практически на 100-процентную мощность. Это решит проблемы", - сказал он.

"Еще мы давали рекомендацию нефтяным компаниям - сдерживать биржевые цены в ближайшие две недели. Почему именно две недели? Потому что есть уверенность, что уже вот-вот предложение бензинов получит нужный импульс и догонит спрос. В данный момент предложение нефтепродуктов на бирже - стабильно около 27-29 тыс. тонн в день. В прошлом году в это время было это порядка 30-33 тыс. тонн в день. То есть в ближайшее время предложение дойдет уровня прошлого года, а значит - до нормы", - добавил Ханян.

"Все эти меры в совокупности должны погасить панику на рынке, потому что то, что происходит на бирже сейчас, это больше из области психологии. Я уверен, что по большей части это работает психологический фактор", - подчеркнул собеседник агентства.

Комментируя тему возможности возврата к топливным соглашениям по аналогии 2018 г., Ханян сказал: "ФАС вообще против таких соглашений! Существует достаточно инструментов для урегулирования рынка нефтепродуктов. Нужно испробовать все, чтобы даже не задумываться о топливных соглашениях. Уверен, что наращивание предложений на бирже даст свой эффект, и цены стабилизируются, напряжение спадет".