Российская нефтепереработка в ближайшие дни выйдет практически на 100%-ю мощность - ФАС

Российская нефтепереработка в ближайшие дни выйдет практически на 100%-ю мощность, заявил в интервью "Интерфаксу" начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС Армен Ханян.
"ФАС работает с нефтяными компаниями в еженедельном, а если нужно и в ежедневном режиме. Большой вклад вносят коллеги из Минэнерго. Поясняем, что в этот сложный период нужно направлять максимальные потоки на удовлетворение внутреннего спроса страны. Нефтяники нас слышат. Пока, может быть, с поставками топлива они чуть-чуть не успевают из-за резко подскочившего спроса. Объясняют они это восстановлением объемов переработки, необходимостью наполнения собственных сетей АЗС. Но в ближайшие дни российская нефтепереработка выйдет практически на 100-процентную мощность. Это решит проблемы", - сказал он.
"Еще мы давали рекомендацию нефтяным компаниям - сдерживать биржевые цены в ближайшие две недели. Почему именно две недели? Потому что есть уверенность, что уже вот-вот предложение бензинов получит нужный импульс и догонит спрос. В данный момент предложение нефтепродуктов на бирже - стабильно около 27-29 тыс. тонн в день. В прошлом году в это время было это порядка 30-33 тыс. тонн в день. То есть в ближайшее время предложение дойдет уровня прошлого года, а значит - до нормы", - добавил Ханян.
"Все эти меры в совокупности должны погасить панику на рынке, потому что то, что происходит на бирже сейчас, это больше из области психологии. Я уверен, что по большей части это работает психологический фактор", - подчеркнул собеседник агентства.
Комментируя тему возможности возврата к топливным соглашениям по аналогии 2018 г., Ханян сказал: "ФАС вообще против таких соглашений! Существует достаточно инструментов для урегулирования рынка нефтепродуктов. Нужно испробовать все, чтобы даже не задумываться о топливных соглашениях. Уверен, что наращивание предложений на бирже даст свой эффект, и цены стабилизируются, напряжение спадет".
ООН окажет техническую поддержку Азербайджану для борьбы с COVID-19 - резидент ООН
Президент Алиев присвоил генеральские звания офицерам Минобороны Азербайджана
Правительство Киргизии может вновь ввести режим ЧП в Бишкеке и в Оше из-за высокого уровня заболеваемости COVID-19
Disney откладывает открытие парков развлечений в Калифорнии, может перенести премьеру "Мулан"
В Азербайджане за сутки выявлено 547 новых случаев COVID-19, 6 человек скончались
Президент Алиев выделил 5 млн манатов на проектирование и строительство центра ASAN Xidmet в Гяндже
Президент Алиев посещает Гянджу
ИВ Агдамского района направит около 550 тыс. манатов для работ по благоустройству
Сокращение войск США в Германии является частью общей стратегии - Помпео
В ХАМАС сравнили планируемую аннексию Израилем части Западного берега реки Иордан с войной против палестинцев
В ЕС обсуждают, границы с какими странами откроют в первую очередь
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Председатель Ассоциации женщин-предпринимателей Азербайджана удостоена престижных наград в братской стране
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению пластика для изготовления платежных карт
Caspian European Club провел онлайн «B2G» форум с участием Вюсала Гусейнова
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог