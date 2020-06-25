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ТЭК 25.06.2020 17:29

Российская нефтепереработка в ближайшие дни выйдет практически на 100%-ю мощность - ФАС

Российская нефтепереработка в ближайшие дни выйдет практически на 100%-ю мощность, заявил в интервью "Интерфаксу" начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС Армен Ханян.

"ФАС работает с нефтяными компаниями в еженедельном, а если нужно и в ежедневном режиме. Большой вклад вносят коллеги из Минэнерго. Поясняем, что в этот сложный период нужно направлять максимальные потоки на удовлетворение внутреннего спроса страны. Нефтяники нас слышат. Пока, может быть, с поставками топлива они чуть-чуть не успевают из-за резко подскочившего спроса. Объясняют они это восстановлением объемов переработки, необходимостью наполнения собственных сетей АЗС. Но в ближайшие дни российская нефтепереработка выйдет практически на 100-процентную мощность. Это решит проблемы", - сказал он.

"Еще мы давали рекомендацию нефтяным компаниям - сдерживать биржевые цены в ближайшие две недели. Почему именно две недели? Потому что есть уверенность, что уже вот-вот предложение бензинов получит нужный импульс и догонит спрос. В данный момент предложение нефтепродуктов на бирже - стабильно около 27-29 тыс. тонн в день. В прошлом году в это время было это порядка 30-33 тыс. тонн в день. То есть в ближайшее время предложение дойдет уровня прошлого года, а значит - до нормы", - добавил Ханян.

"Все эти меры в совокупности должны погасить панику на рынке, потому что то, что происходит на бирже сейчас, это больше из области психологии. Я уверен, что по большей части это работает психологический фактор", - подчеркнул собеседник агентства.

Комментируя тему возможности возврата к топливным соглашениям по аналогии 2018 г., Ханян сказал: "ФАС вообще против таких соглашений! Существует достаточно инструментов для урегулирования рынка нефтепродуктов. Нужно испробовать все, чтобы даже не задумываться о топливных соглашениях. Уверен, что наращивание предложений на бирже даст свой эффект, и цены стабилизируются, напряжение спадет".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ФАС, ТОПОИВО, ПЕРЕРАБОТКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]