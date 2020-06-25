Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9125 RUR   0.0244 GBR   2.1107 TRY   0.248

Цена на нефть

24.06   $/bbl WTI 38.01 -2.36 Brent 40.31 -2.32

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 25.06.2020 14:31

Россия пока не приняла решение об открытии границ - Песков

Решение об открытии границ для въезда и выезда из РФ пока не принималось, позиция будет формулироваться на основе мнения эпидемиологов и информации, поступающей из зарубежных стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, пока такой информации нет. Эта информация поступит от правительственного штаба, именно там будет формулироваться это решение. Но пока в этом плане ничего не менялось", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, когда откроют границы, в том числе для въезда иностранцев в Россию.

Он заметил, что в первую очередь позиция по этому вопросу должна быть сформулирована в правительстве РФ, "с учетом мнения наших эпидемиологов, с учетом той информации, которую мы получаем от зарубежных стран". "Но еще раз повторяю, что пока никаких решений не принималось", - сказал Песков.

Пресс-секретарь подчеркнул, что вопросы открытия границ обсуждаются с зарубежными лидерами. "Да, безусловно. Действительно, в этом плане ситуация экстраординарная, но тем не менее пока границы остаются закрытыми, и каких-то детальных обсуждений на этот счет не было", - сказал он, отвечая на вопрос, обсуждал ли президент РФ Владимир Путин со своими коллегами вопрос открытия границ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, ГРАНИЦЫ, СИТУАЦИЯ


Похожие новости


Песков: Москва никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться в белорусские выборы Песков прокомментировал высказывание Путина по поправке в Конституцию, позволяющей ему вновь баллотироваться Ситуация на границе РФ и Азербайджана не рукотворная, а связана с коронавирусом - Песков Песков не стал комментировать ОПЕК+ Песков о вероятности достижения консенсуса по нефтяной сделке: не будем забегать вперед Песков: Кремль не вмешивается в редакционные дела СМИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]