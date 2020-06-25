Банки в Азербайджане в январе-мае сократили активы на 4,5%, прибыль – на 3,5%

Суммарные активы банковской системы Азербайджана на 31 мая 2020 года составляют 31 млрд 260,8 млн манатов, отмечается в данных Центрального банка Азербайджана.

Как сообщалось ранее, на 1 января 2020 года активы банков в Азербайджане составляли 32 млрд 722,8 млн манатов. Таким образом, в январе-мае активы банков сократились на 4,5%.

Кредитный портфель банков на конец отчетного периода составляет 14 млрд 361 млн манатов (спад на 3,6% по сравнению с показателем на конец 2019г - ИФ).

Суммарная капитализация банков в Азербайджане на 31 мая 2020 года составляет 4 млрд 559,4 млн манатов (спад на 0,5% - ИФ).

Обязательства банков на конец мая 2020 года равны 26 млрд 701,3 млн манатов (спад на 5,1%). В том числе обязательства банков перед Центробанком Азербайджана оцениваются в 397,7 млн манатов (рост на 22%).

Депозитный портфель в банках на конец мая составляет 19 млрд 949,3 млн манатов (спад на 6,5%), в том числе вклады населения - 7 млрд 551 млн манатов (спад на 11,3%).

По данным регулятора, суммарная чистая прибыль банков в январе-мае составила 314,5 млн манатов, что на 3,5% ниже показателя аналогичного периода 2019 года.

В январе-мае 2020 года процентные доходы банков составили 799,2 млн манатов (спад на 0,5% по сравнению с январем-маем 2019г - ИФ), в том числе 633,6 млн манатов по выданным кредитам (рост на 10,5%).

Непроцентные доходы банков за отчетный период составили 263,1 млн манатов (спад на 45%).

Процентные расходы банков в отчетный период составили 201,2 млн манатов (спад на 10,1%), в том числе по депозитам - 130 млн манатов (спад на 16,7%).

Непроцентные расходы банков составили 476,4 млн манатов (рост на 8,9%).

Операционная прибыль банковского сектора Азербайджана по итогам января-мая составила 360,2 млн манатов (рост на 3,8%).

В целом, суммарная доналоговая прибыль банков в январе-мае 2020 года оценивается в 380,1 млн манатов (рост на 6,5%), выплаты по налогу на прибыль в отчетный период составили 65,7 млн манатов (рост в 2,1 раза).

На 31 мая 2020 года в Азербайджане лицензию на деятельность имели 26 банков, в том числе в 12 банках имеется иностранный капитал.

В целом, на конец мая банки имеют 439 филиалов (спад по сравнению с показателем на конец 2019 год на 13,8%) и 115 отделений (спад на 13,5%).

В банковском секторе Азербайджана на конец отчетного периода работают 18,391 тыс. человека (спад по сравнению с показателем на конец 2019г на 4,5% - ИФ).

А.Азизов