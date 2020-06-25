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ТЭК 25.06.2020 14:37

ФАС предложила обсудить отмену запрета импорта топлива или сокращения сроков этого моратория - Ханян

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила обсудить отмену запрета импорта топлива или сокращения сроков действия этого моратория, заявил в интервью "Интерфаксу" начальник Управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС Армен Ханян.

"Мы подняли этот вопрос для обсуждения. По постановлению правительства до 15 июля профильные ведомства могут предложить скорректировать срок запрета (сейчас мораторий на импорт действует до 1 октября). Мы свою позицию сформулировали и хотим начать диалог в этом направлении. Нужно хотя бы оценить эффект для рынка. Возможно, отмена запрета никакого результата и не даст. Технически этот процесс небыстрый и, возможно, пока пройдут все процедуры, внутреннее производство уже закроет спрос. Однако, психологически факт отмены моратория на импорт может оказать нужную поддержку рынку, снять напряжение", - сказал он.

При этом Ханян подчеркнул, что остается актуальным момент сложной предсказуемости развития ситуации. "Ведь, почему за временной рубеж окончания действия запрета импорта взят октябрь? Потому что, когда история с самоизоляцией только начиналась, мы не знали, как быстро страна сможет справиться с пандемией. И все понимали, что к осени может быть еще одна вспышка вируса. Однако, мы оставили себе шанс изменить правила в середине пути - и добавили возможность обсудить отмену запрета импорта топлива в середине июля. Вопрос требует совместных консультаций. Ошибаться нельзя", - добавил он.

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Тэги: РОССИЯ, ФАС, ТОПЛИВО, ИМПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]