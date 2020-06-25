Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9125 RUR   0.0244 GBR   2.1107 TRY   0.248

Цена на нефть

24.06   $/bbl WTI 38.01 -2.36 Brent 40.31 -2.32

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 25.06.2020 14:46

Долларизация по банковским вкладам населения в Азербайджане на конец мая составляет 54% - ЦБ

Банковские вклады населения в Азербайджане (включая средства физлиц, занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью) в январе-мае 2020 года сократились на 11,3% - до 7 млрд 661,3 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).

Снижение вкладов, в том числе, связано с аннулированием в мае лицензии на деятельность у двух банков – AGBank и NBCBank.

По данным ЦБА, банковские вклады населения в инвалюте за отчетный период сократились на 8,3% - до 4 млрд 133 млн манатов или 53,9% всех вкладов населения (по итогам 2019 года удельный вес вкладов в инвалюте составил 52,2%). На конец апреля 2020 года долларизация составляла 55,1%.

Объем вкладов населения в национальной валюте в январе-мае 2020 года сократился на 14,6% - до 3 млрд 528,3 млн манатов или 46,1% всех вкладов.

На 31 мая 2020 года объем банковских вкладов резидентов составляет 7 млрд 302,9 млн манатов, нерезидентов – 358,4 млн манатов. С начала года вклады резидентов сократились на 11%, нерезидентов - на 17,5%.

В целом, на 31 мая, объем вкладов и депозитов в банках в Азербайджане составляет 23 млрд 357,3 млн манатов, что на 5,6% меньше показателя на конец 2019 года.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НАСЕЛЕНИЕ, БАНКИ, ВКЛАДЫ


Похожие новости


Долларизация по банковским вкладам населения в Азербайджане в январе-апреле увеличилась до 55% - ЦБ Долларизация по банковским вкладам населения в Азербайджане в январе-марте выросла до 55,1% - ЦБ Долларизация по банковским вкладам населения в Азербайджане в январе-феврале выросла до 52,6% - ЦБ Долларизация по банковским вкладам населения в Азербайджане в январе сократилась до 51% - ЦБ Долларизация по банковским вкладам населения в Азербайджане в 2019г сократилась до 52,2% - ЦБ Долларизация по банковским вкладам населения в Азербайджане в январе-ноябре сократилась до 54,1% - ЦБ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]