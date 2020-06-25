Долларизация по банковским вкладам населения в Азербайджане на конец мая составляет 54% - ЦБ

Банковские вклады населения в Азербайджане (включая средства физлиц, занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью) в январе-мае 2020 года сократились на 11,3% - до 7 млрд 661,3 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).
Снижение вкладов, в том числе, связано с аннулированием в мае лицензии на деятельность у двух банков – AGBank и NBCBank.
По данным ЦБА, банковские вклады населения в инвалюте за отчетный период сократились на 8,3% - до 4 млрд 133 млн манатов или 53,9% всех вкладов населения (по итогам 2019 года удельный вес вкладов в инвалюте составил 52,2%). На конец апреля 2020 года долларизация составляла 55,1%.
Объем вкладов населения в национальной валюте в январе-мае 2020 года сократился на 14,6% - до 3 млрд 528,3 млн манатов или 46,1% всех вкладов.
На 31 мая 2020 года объем банковских вкладов резидентов составляет 7 млрд 302,9 млн манатов, нерезидентов – 358,4 млн манатов. С начала года вклады резидентов сократились на 11%, нерезидентов - на 17,5%.
В целом, на 31 мая, объем вкладов и депозитов в банках в Азербайджане составляет 23 млрд 357,3 млн манатов, что на 5,6% меньше показателя на конец 2019 года.
А.Азизов
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