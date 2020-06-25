ФАС не ждет скачков цен на АЗС, спрос и предложение бензина выровняются примерно через 2 недели

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не ждет скачков цена на АЗС, маржа розницы вскоре вернется на прежний уровень 7-10 рублей, заявил в интервью "Интерфаксу" начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС Армен Ханян.
"Цена в рознице растет в пределах инфляции, там ценовых скачков нет. При этом возник кратковременный период, когда маржинальность розничной сети, по сравнению с оптом, сократилась. Но мне видится, что эта ситуация вскоре стабилизируется и маржинальность розницы через некоторое время вернется на прежний уровень 7-10 рублей и никаких ценовых всплесков на АЗС мы не увидим", - сказал он.
Комментируя тему роста спроса и биржевых цен на Аи-95, глава управления ФАС пояснил, что спрос на 95-й бензин "разогрели" Москва и Подмосковье, которые фактически одномоментно вышли из режима самоизоляции: "Именно здесь основное потребление 95-го бензина. Представьте, многомиллионное население, где личных автомобилей более 6,5 млн единиц, из них половина - потребители 95-го бензина. Отсюда и резкий скачок, и временная нехватка продукта. Плюс коммунальные, транспортные и другие службы. Закрыть такой громадный спрос быстро невозможно, нужно время для нормализации поставок".
"Все понимают, что биржевые цены на бензины выросли по причине резко восстановившегося спроса, и мы совместными усилиями регуляторов и участников рынка стараемся разрешить эту проблему. Спрос и предложение сейчас находятся в небольшом разрыве. По времени это примерно двухнедельное отставание, произошедшее по причинам, что я упомянул выше. И эти две недели надо переждать, перетерпеть, а не панику создавать, чтобы еще больше разогнать цены. Паникер на корабле - это самое страшное, что может быть: один человек может нанести урон всему экипажу", - сказал Ханян.
"Поэтому, когда кто-то из экспертов начинает рассказывать, что цены на бензин растут потому, что минимальные биржевые объемы снижены, и вскоре начнется рост цен на АЗС - настоятельно призываю их не слушать. Это неправда, и в большинстве своем в основе таких заявлений лежит желание пропиариться. Если ты отраслевой эксперт, нужно быть при этом и сознательным человеком, понимать суть вещей и последовательность происходящего. А не дестабилизировать ситуацию своими заявлениями. Все-таки должна быть и ответственность перед рынком, и гражданская позиция. Мы уже четыре предостережения выдали таким "экспертам", - напомнил он.
"Вот, например, тема исторического ценового максимума на 95-й бензин на бирже. Это же в моменте! И дальше все выравнивается, урегулируется. Просто надо подождать, когда компании выведут производство на максимум после вынужденных профилактических работ и ремонтов. Нефтеперерабатывающий завод - это же не кран для воды, когда захотел остановил, необходимость появилась - снова пустил воду", - отметил Ханян.
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