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СНГ 25.06.2020 18:04

Рябков назвал мемуары Болтона ударом по конфиденциальным контактам Москвы с Вашингтоном

Публикация мемуаров экс-советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона ставит под вопрос конфиденциальность контактов с Вашингтоном, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Я понимаю, что эта книга, как и многое другое происходящее в США - это не о внешней политике этого государства, это о ее внутренней политике. А все, что там написано про внешнюю политику, это инструментарий, это продолжение войны другими средствами, не политики, - и из этого надо исходить", - сказал Рябков в четверг на сессии "Примаковских чтений онлайн", совместно организованной "Интерфаксом" и ИМЭМО РАН.

"Вы понимаете, какая возникает теперь ловушка и засада, употребляя современное слово: мы не можем быть уверенными, что какие бы то ни было обсуждения, - деликатные, дискретные, конфиденциальные, доверительные, - по каким-то причинам вдруг не станут достоянием гласности", - сказал замминистра.

По его словам, даже в советские времена официальные лица двух стран, встречаясь, могли быть уверены в том, что "такого компрометирующего слива, удара исподтишка не произойдет". "Они имели за своими спинами переговорные команды, свое начальство, но они знали, что партнеру с той стороны можно доверять. Теперь мы ходим как по минному полю, не знаем, какую запись беседы какой источник в какой службе через день опубликует", - подчеркнул Рябков.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, США, ОТНОШЕНИЯ, КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]