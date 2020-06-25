Рябков назвал мемуары Болтона ударом по конфиденциальным контактам Москвы с Вашингтоном

Публикация мемуаров экс-советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона ставит под вопрос конфиденциальность контактов с Вашингтоном, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Я понимаю, что эта книга, как и многое другое происходящее в США - это не о внешней политике этого государства, это о ее внутренней политике. А все, что там написано про внешнюю политику, это инструментарий, это продолжение войны другими средствами, не политики, - и из этого надо исходить", - сказал Рябков в четверг на сессии "Примаковских чтений онлайн", совместно организованной "Интерфаксом" и ИМЭМО РАН.
"Вы понимаете, какая возникает теперь ловушка и засада, употребляя современное слово: мы не можем быть уверенными, что какие бы то ни было обсуждения, - деликатные, дискретные, конфиденциальные, доверительные, - по каким-то причинам вдруг не станут достоянием гласности", - сказал замминистра.
По его словам, даже в советские времена официальные лица двух стран, встречаясь, могли быть уверены в том, что "такого компрометирующего слива, удара исподтишка не произойдет". "Они имели за своими спинами переговорные команды, свое начальство, но они знали, что партнеру с той стороны можно доверять. Теперь мы ходим как по минному полю, не знаем, какую запись беседы какой источник в какой службе через день опубликует", - подчеркнул Рябков.
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