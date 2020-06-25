Кремль предлагает Минску представить аргументы, подтверждающие вмешательство России в выборы в Белоруссии

В Кремле не получали каких-либо аргументов, касающихся заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о вмешательстве в электоральный процесс в этой стране, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Наверно, какие-то аргументы должна предоставлять сторона, которая (обвиняет)", - сказал Песков в четверг, отвечая на вопрос журналистов о возможности расследования обвинений белорусской стороны о вмешательстве России в выборы.

Отвечая на уточняющий вопрос, не представила ли белорусская сторона аргументы, Песков сказал: "Это и заставляет задуматься, я бы сказал, обязывает задуматься".

"А что касается расследования, то мы, слава богу, не в Вашингтоне живем", - добавил Песков.

По его словам, необходимо задумываться о том, "насколько могут соответствовать действительности подобные обвинения в адрес нашей страны".

Отвечая на вопрос, чем могут быть вызваны обвинения белорусской стороны в адрес России, пресс-секретарь главы государства заявил: "На этот вопрос, наверное, нужно отвечать тем, кто выступает с такими обвинениями".