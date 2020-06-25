Банки в Азербайджане за январь-май сократили портфель бизнес-кредитов на 2,5%, потребкредитование - на 8,4%

Банки в Азербайджане в январе-мае 2020 года сократили портфель по бизнес-кредитам и потребительским кредитам, увеличили кредитование ипотеки.
Согласно данным Центробанка, на 31 мая 2020 года кредитный портфель банков оценивается в 14 млрд 361 млн манатов (спад по сравнению с показателем на конец 2019 года на 3,6%).
За отчетный период банки сократили портфель бизнес-кредитов на 2,5% - до 8 млрд 803,5 млн манатов или 61,3% всего кредитного портфеля банков. При этом в мае портфель банков по бизнес-кредитам сократился на 282,7 млн манатов.
Портфель по потребительскому кредитованию банки за 5 месяцев сократили на 8,4% - до 3 млрд 732,4 млн манатов, удельный вес - 26%. При этом в мае банки сократили портфель по потребкредитованию на 81,2 млн манатов.
За январь-май 2020 года банки в Азербайджане увеличили портфель по ипотечным кредитам на 1,7% - до 1 млрд 825,1 млн манатов или 12,7% всего кредитного портфеля банков. При этом за май портфель выданных ипотечных кредитов сократился на 17,3 млн манатов.
В Азербайджане на 31 мая 2020 года лицензию на деятельность имели 26 банков.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 15 октября на совещании, посвященном итогам социально-экономического развития страны в январе-сентябре 2019 года, выразил недовольство ролью банковского сектора в кредитовании реального сектора экономики. "Банковский сектор не оказывает содействия росту экономики Азербайджана, в том числе ненефтяного сектора. Мне доложили, что опять началось увеличение потребительского кредитования. Несколько лет назад это было причиной банковского кризиса. Если ситуация сохранится, то через несколько лет мы вновь можем столкнуться с повторением данных проблем", - сказал Алиев.
А.Азизов
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