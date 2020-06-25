Число зараженных Covid-19 в Белоруссии превысило 60 тыс., прирост за сутки - 437 человек

В Белоруссии по состоянию на 25 июня зарегистрировано 60 тыс. 945 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщили в Минздраве страны.

Прирост за последние сутки составил 437 человек.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 367 (на 24 июня - 362) пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.

Там также сообщили, что на 25 июня выздоровели и выписаны 41 тыс. 448 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз Covid-19 (на 24 июня - 40 тыс. 136 человек).

По данным Минздрава, всего было проведено 919,1 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию.