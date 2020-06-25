Разработка вакцины от COVID-19 возможна в рекордные сроки - Минздрав ФРГ

Разработка вакцины от коронавируса может может завершиться в самый короткий в истории срок, заявил в четверг министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.

"С точки зрения того, как мы сейчас воспринимаем эту ситуацию, разработка этой вакцины может стать самой быстрой в истории", - сказал он на брифинге в Женеве с главой ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейсусом и французским министром здравоохранения Оливье Вераном.

Шпан отметил, что вакцинация от коронавируса должна быть обязательно доступна для всех людей на планете.

"С самого начала необходимо быть уверенными в том, что доступ к вакцине будет у всех групп людей во всем мире", - подчеркнул министр. Он указал на то, что Германия и Франция, а также весь ЕС, привержен тому, чтобы помогать разработке этой вакцины, и ученым, которые этим занимаются.