Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9125 RUR   0.0244 GBR   2.1107 TRY   0.248

Цена на нефть

24.06   $/bbl WTI 38.01 -2.36 Brent 40.31 -2.32

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 25.06.2020 20:43

Разработка вакцины от COVID-19 возможна в рекордные сроки - Минздрав ФРГ

Разработка вакцины от коронавируса может может завершиться в самый короткий в истории срок, заявил в четверг министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.

"С точки зрения того, как мы сейчас воспринимаем эту ситуацию, разработка этой вакцины может стать самой быстрой в истории", - сказал он на брифинге в Женеве с главой ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейсусом и французским министром здравоохранения Оливье Вераном.

Шпан отметил, что вакцинация от коронавируса должна быть обязательно доступна для всех людей на планете.

"С самого начала необходимо быть уверенными в том, что доступ к вакцине будет у всех групп людей во всем мире", - подчеркнул министр. Он указал на то, что Германия и Франция, а также весь ЕС, привержен тому, чтобы помогать разработке этой вакцины, и ученым, которые этим занимаются.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГЕРМАНИЯ, КОРОНАВИРУС, ВАКЦИНА, ОЖИДАНИЯ


Похожие новости


Германия преодолела первый этап пандемии - Меркель Меркель 23 апреля сделает заявление о коронавирусе в Германии Коронавирус стал самым серьезным испытанием за всю историю Евросоюза - Меркель Коронавирус увеличит число разводов - психолог Туризм в Германии парализован из-за коронавируса Число заразившихся коронавирусом в Германии выросло до 31,5 тыс. человек

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]