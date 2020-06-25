США нарастят добычу нефти с ростом цены, но России было выгодно сотрудничество - ИМЭМО РАН

США увеличат добычу нефти после определенного восстановления цены, в то время как Россия будет ограничена договоренностями ОПЕК+, тем не менее, договоренности России, Саудовской Аравии и США о сокращении производства "черного золота" были необходимы и стали прорывом на нефтяном рынке, считают эксперты ИМЭМО РАН.

"Мне кажется, что в Соединенных Штатах редко раздаются призывы слезть с нефтяной иглы, поэтому по мере возможности, по мере рыночной конъюнктуры, по мере восстановления спроса на углеводороды (страна нарастит добычу с восстановлением цены - ИФ). Конечно, вы абсолютно правы, что сланцевые месторождения проще запустить переключением тумблера в отличие от особенностей наших нефтяных скважин. Поэтому, я думаю, большой-большой загадки нет, и рыночный спрос определит характер этого восстановления (добычи - ИФ)", - сказал президент ИМЭМО РАН Александр Дынкин, отвечая на вопрос представителя "Глобальной Энергии" в ходе совместного проекта ИМЭМО - "Интерфакс" "Примаковские чтения онлайн" "Россия и постковидный мир".

"Но то, что действительно это было беспрецедентное соглашение, в котором большую роль сыграли разговоры трех лидеров России, США и Саудовской Аравии - конечно, это был прорыв на нефтяном рынке", - заметил он.

В свою очередь директор ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, член-корреспондент РАН, профессор РАН Федор Войтоловский заметил: "Мы должны понимать, что американская нефтяная отрасль, она регулируется несколько иначе, чем нефтяная отрасль российская, Саудовской Аравии и т.д. Американская нефтяная отрасль - это все-таки такое в большей степени рыночное животное".

"Да, действительно, очень большое значение имели переговоры глав трех государств, но если мы посмотрим на американских производителей нефти, то для них гораздо большее значение имело падение рыночной цены. Так вот, сейчас, когда в том числе благодаря тому, что американские производители сократили добычу, в том числе добычу сланцевой нефти, и цена начали расти, то, в общем-то, открылись возможности для того, чтобы часть сланцевой добычи восстановить", - отметил эксперт.

"Средневзвешенная цена в $40 за баррель, она уже позволит американским производителям выйти на достаточно высокий уровень рентабельности, во всяком случае, части из них, в том числе части сланцевиков", - считает Войтоловский.

"И здесь, конечно, возникает очень интересная ситуация. Мы видим, к чему привело в Соединенных Штатах это падение цен на нефть - оно привело, действительно, к остановке добычи и одновременно к тому, что изменились формы собственности - разорилось большое количество мелких компаний, которые занимались добычей, они были скуплены достаточно успешно и быстро крупными американскими компаниями, которые легче могут хеджировать свои риски", - сказал он.

"Но остался стратегический вектор Соединенных Штатов с точки зрения нефтегазовой отрасли, стратегический вектор, которого последовательно придерживалась администрация Барака Обамы, и теперь придерживается администрация Трампа. Здесь есть преемственность. При администрации Обамы были созданы условия для сланцевой революции, для добычи сланцевой нефти и сланцевого газа. Администрация Трампа также создает условия для того, чтобы стимулировать, прежде всего, с помощью расширения присутствия США на глобальном рынке нефти и крупнейших региональных рынках газа, стимулировать вот это присутствие и создать дополнительные внешние факторы для развития американской нефтегазовой отрасли", - сказал Войтоловский.

По его словам, США активно стремятся занимать лидирующие позиции и на мировом рынке нефти, и на региональных, прежде всего европейском и азиатско-тихоокеанском рынках газа, имея в виду, прежде всего, СПГ. "И этот вектор остается однозначным. То же самое, кстати, касается и экспорта нефтепродуктов, хотя здесь в прошлом году было некоторое сокращение", - заметил Войтоловский.

В то же время, считают эксперты, России имело смысл ограничивать себя в рамках ОПЕК+ и ограничивать нефтедобычу, тем самым стимулируя, по существу, американское производство, поскольку США не состоят в ОПЕК и никаких бумажных договоренностей о сокращении нефтедобычи не зафиксировано в отличие от ОПЕК+.

"Я считаю, что да, имеет. И, в общем-то, ситуация такова, что, к сожалению, падение цен ударило и по американцам, и по нам. И, в общем-то, здесь какой-то выход на компромиссную ситуацию, которой сейчас удалось добиться во многом благодаря усилиям трех лидеров, она позволяет создать, в общем, неплохую ценовую ситуацию, которая относительно благоприятна для всех крупнейших стран-производителей нефти. Но одновременно, конечно, существенно возрастает конкуренция", - сказал Войтоловский, отвечая на вопрос "Интерфакса".

В свою очередь Дынкин заметил, что Россия выдержит удар низких цен. "В общем, мы держим (удар - ИФ) и держим во многом благодаря наличию очень большого Фонда национального благосостояния (ФНБ), который в последние годы предусмотрительно накапливался", - сказал он, заметив, что России не пришлось секвестировать бюджет благодаря накопленным средствам.

"Поэтому я думаю, что устойчивость российской отрасли достаточно плотная и вполне нормальная. Я думаю, что мы пройдем этот вот период, и, когда придет время, будем наращивать добычу", - резюмировал глава ИМЭМО РАН.