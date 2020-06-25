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СНГ 25.06.2020 18:12

В Казахстане сменился министр здравоохранения

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об освобождении Елжана Биртанова от должности министра здравоохранения, сообщила пресс-служба главы государства.

Другим указом президента на эту должность назначен Алексей Цой.

Ранее комитет по социально-культурному развитию мажилиса республики согласовал кандидатуру Алексея Цоя для назначения на должность министра здравоохранения. До назначения Цой был вице-министром здравоохранения республики.

Биртанов возглавлял Минздрав Казахстана с 2017 года. С 14 июня он находится в госпитале в связи с заражением коронавирусной инфекцией.

Как сообщила пресс-служба правительства, просьба Биртанова об отставке связана с его болезнью.

"Биртанов освобожден главой государства от занимаемой должности согласно поданному заявлению по состоянию здоровья. В своем прошении об отставке Биртанов отметил, что в связи с его болезнью и требующимся дополнительным лечением полноценное руководство отраслью здравоохранения, особенно в условиях осложнения эпидемиологической обстановки, представляется затруднительным", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства в четверг.

"Он подчеркнул, что на посту министра здравоохранения требуется каждодневная системная работа, постоянный жесткий контроль и оперативное руководство всеми структурами министерства", - отмечается в пресс-релизе.

Сам бывший глава Минздрава написал на своей странице в социальной сети, что его заболевание коронавирусной инфекцией осложнено пневмонией и ему требуется дополнительное лечение.

"Считаю, что в данный момент осложнения эпидемиологической обстановки в стране - нужно полноценное руководство отраслью, как на уровне министерства, так и в здравоохранении регионов. Уверен, что наша система здравоохранения справится с возрастающей нагрузкой", - отметил Биртанов.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАЗАХСТАН, МИНЗДРАВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]