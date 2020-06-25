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Туризм 25.06.2020 21:44

Иностранцев не будут пускать в Израиль как минимум до начала августа

Правительство Израиля продлило запрет на въезд в страну иностранных граждан до 1 августа, сообщили в четверг израильские СМИ.

Они отмечают, что данное решение связано со стремительным ростом заболеваемости коронавирусом в Израиле.

По данным Минздрава, за последние сутки в Израиле зафиксирован 473 новых случая инфицирования коронавирусом. Подобного не наблюдалось с 22 апреля, когда было диагностировано 556 новых случаев заражения COVID-19.

По данным на 25 июня, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Израиле достигло 22 тыс. 139 человек.

Запрет на въезд в страну иностранцев был введен в середине марта.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ИЗРАИЛЬ-ИН, СТРАНЦЫ, ВЪЕЗД, ЗАПРЕТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]