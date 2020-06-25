Иностранцев не будут пускать в Израиль как минимум до начала августа

Правительство Израиля продлило запрет на въезд в страну иностранных граждан до 1 августа, сообщили в четверг израильские СМИ.
Они отмечают, что данное решение связано со стремительным ростом заболеваемости коронавирусом в Израиле.
По данным Минздрава, за последние сутки в Израиле зафиксирован 473 новых случая инфицирования коронавирусом. Подобного не наблюдалось с 22 апреля, когда было диагностировано 556 новых случаев заражения COVID-19.
По данным на 25 июня, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Израиле достигло 22 тыс. 139 человек.
Запрет на въезд в страну иностранцев был введен в середине марта.
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