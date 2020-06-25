ВВП США в I квартале упал на 5% - окончательные данные

Экономика США в первом квартале упала на 5% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют окончательные данные министерства торговли США.

Падение отмечено впервые с января-марта 2014 года, когда ВВП снизился на 1,1%. Оно также является самым значительным с четвертого квартала 2008 года и обусловлено жесткими ограничительными мерами, введенными властями страны для сдерживания распространения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

До этого года экономика США зафиксировала самый длительный период роста в своей истории со средними темпами около 2%, он продолжался 11 лет. В том числе по итогам 2019 года ВВП увеличился на 2,3%.

Окончательные результаты за прошедший квартал совпали с ранее объявленными данными, эксперты также не ожидали пересмотра.

Потребительские расходы, на которые приходится две трети ВВП США, в первом квартале сократились на 6,8% в пересчете на годовые темпы (показатель совпал с предварительно объявленным уровнем).

Вложения компаний в основной капитал сократились на 6,4% (ранее сообщалось о снижении на 7,9%). При этом госрасходы увеличились на 1,1% (прежде- на 0,8%). Затраты на строительство жилья взлетели на 18,2% (предварительно - на 18,5%).

Объем экспорта в январе-марте упал на 9% (ранее - на 8,7%), импорт рухнул на 15,7%.

Рост индекса PCE Core (Personal Consumption Expenditures, Excluding Food & Energy), который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, в январе-марте ускорился до 1,7% с 1,3% в предыдущие три месяца. Федрезерв таргетирует этот показатель на уровне 2%.

Прибыль компаний страны после уплаты налогов рухнула на 14,1% относительно предыдущих трех месяцев (первоначально ожидалось сокращение на 15,9%) после повышения на 3,7% в октябре-декабре 2019 года. По сравнению с январем-мартом прошлого года падение составило 9,1%.

Эксперты полагают, что американскую экономику ждет еще более глубокий спад во втором квартале, учитывая, что ограничительные меры действовали в США весь апрель и основную часть мая. Опрошенные MarketWatch аналитики предполагают в среднем, что падение может составить 29,5%, Macroeconomic Advisers дает прогноз в 37,3%.

Предварительные данные о динамике ВВП США за второй квартал будут обнародованы 30 июля.