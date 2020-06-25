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Внешняя политика 25.06.2020 17:53

ООН окажет техническую поддержку Азербайджану для борьбы с COVID-19 - резидент ООН

ООН окажет Азербайджану техническую помощь для преодоления негативного влияния коронавируса на социально-экономическую ситуацию в стране, заявил резидент-координатор ООН в Азербайджане Гулам Исакзаи.

«До сегодняшнего дня мы участвовали в различных социальных проектах в Азербайджане. Кроме этого, оказали гуманитарную помощь Минздраву Азербайджана и Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TABIB)., в частности, в различных образовательных компаниях», - сказал Исакзаи на брифинге в четверг.

По его словам, ООН также планирует предоставить Азербайджану техническую помощь в связи с пандемией. «Мы в настоящее время ведем переговоры с Минэкономики и с кабинетом министров. Основной темой наших переговоров является оказание технической поддержки Азербайджану на улучшение социально-экономической жизни в стране, пострадавшей от пандемии коронавируса COVID-19 также», - добавил он.

Х.Насирзаде

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КОРОНАВИРУС, ООН, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]