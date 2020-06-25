ООН окажет техническую поддержку Азербайджану для борьбы с COVID-19 - резидент ООН

ООН окажет Азербайджану техническую помощь для преодоления негативного влияния коронавируса на социально-экономическую ситуацию в стране, заявил резидент-координатор ООН в Азербайджане Гулам Исакзаи.
«До сегодняшнего дня мы участвовали в различных социальных проектах в Азербайджане. Кроме этого, оказали гуманитарную помощь Минздраву Азербайджана и Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TABIB)., в частности, в различных образовательных компаниях», - сказал Исакзаи на брифинге в четверг.
По его словам, ООН также планирует предоставить Азербайджану техническую помощь в связи с пандемией. «Мы в настоящее время ведем переговоры с Минэкономики и с кабинетом министров. Основной темой наших переговоров является оказание технической поддержки Азербайджану на улучшение социально-экономической жизни в стране, пострадавшей от пандемии коронавируса COVID-19 также», - добавил он.
Х.Насирзаде
Bayer выплатит до $10,9 млрд для урегулирования претензий по гербициду Roundup
Sollers переведет на четырехдневку СП с Ford и Mazda с 1 июля, УАЗ и ЗМЗ - с 10 июля
Нефтяные цены перешли к росту, Brent торгуется выше $41 за баррель
Disney откладывает открытие парков развлечений в Калифорнии, может перенести премьеру "Мулан"
В Азербайджане за сутки выявлено 547 новых случаев COVID-19, 6 человек скончались
Президент Алиев выделил 5 млн манатов на проектирование и строительство центра ASAN Xidmet в Гяндже
Президент Алиев посещает Гянджу
ИВ Агдамского района направит около 550 тыс. манатов для работ по благоустройству
Сокращение войск США в Германии является частью общей стратегии - Помпео
В ХАМАС сравнили планируемую аннексию Израилем части Западного берега реки Иордан с войной против палестинцев
В ЕС обсуждают, границы с какими странами откроют в первую очередь
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Председатель Ассоциации женщин-предпринимателей Азербайджана удостоена престижных наград в братской стране
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению пластика для изготовления платежных карт
Caspian European Club провел онлайн «B2G» форум с участием Вюсала Гусейнова
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог