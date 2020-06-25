Фондовый рынок США умеренно снижается на фоне рекордного роста новых случаев COVID-19 в стране и статданных

Американские фондовые индексы умеренно опускаются в ходе торгов в четверг на новостях о скачке новых случаев заражения коронавирусом в США и данных о ВВП и рынке труда страны.

В Соединенных Штатах выявили рекордно высокое число новых заражений коронавирусом, передает в четверг CNBC. Так, за последние сутки в стране выявлено свыше 45,5 тыс. новых случаев заражения.

В частности, во Флориде и Калифорнии зафиксировали рекордно высокое число новых заражений коронавирусом. В Калифорнии за последние два дня на 69% выросло число выявляемых случаев заражения коронавирусом.

Также высокое число заражений до сих пор выявляют в Аризоне, Техасе, Алабаме, Арканзасе, Южной и Северной Каролинах, в штате Юта. Эти штаты считаются "горячими точками" по коронавирусу. Накануне губернаторы штатов Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут объявили, что прибывающие к ним из штатов - "горячих точек" граждане США должны будут теперь отправиться на двухнедельный карантин.

Экономика США в первом квартале упала на 5% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют окончательные данные министерства торговли США. Падение отмечено впервые с января-марта 2014 года, когда ВВП снизился на 1,1%. Окончательные результаты за прошедший квартал совпали с ранее объявленными данными, эксперты также не ожидали пересмотра.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице на неделе, завершившейся 20 июня, уменьшилось на 60 тыс. и составило 1,48 млн человек, говорится в отчете министерства труда США. Эксперты ожидали падения числа заявок на минувшей неделе в среднем до 1,3 млн, свидетельствуют данные Trading Economics.

Экономический советник президента США Ларри Кадлоу заявил в эфире Fox Business Network, что скачок новых случаев заражения в некоторых штатах может привести к частичному восстановлению ограничительных мер.

"В "горячих точках" наблюдаются скачки. В этом нет никакого сомнения. И отдельные места и магазины будут закрываться", - сказал он, подчеркнув, что у властей есть возможности действовать "более оперативно, чем два-три месяца назад".

"Рынок опять попал под перекрестный огонь из-за роста случаев COVID-19, торгового протекционизма и политики", - отмечает аналитик Independent Advisor Alliance Крис Заккарелли.

Администрация президента США Дональда Трампа может обложить новыми пошлинами очередную порцию товаров европейского экспорта объемом порядка $3,1 млрд в год в качестве следующего шага в споре с Евросоюзом относительно субсидирования авиастроительных компаний, сообщает Bloomberg.

Акции American Airlines GroupInc. дешевеют на 2,7%, потеряв в цене 23% за шесть предыдущих дней торгов.

Стоимость сети универмагов Macys Inc.снижается на 2,1%. Компания сообщила в четверг о планах по сокращению 3,9 тыс. позиций из-за влияния вспышки коронавируса.

Капитализация Walt Disney Co.уменьшается на 1,7%. Компания отложила открытие Disneyland Resort и Disney California Adventure в Калифорнии, ранее запланированное на 17 июля. Это решение связано с тем, что власти штата опубликуют рекомендации по открытию парков не ранее 4 июля.

Boeing Co.теряет в цене 1,5%, после того как аналитики Berenberg ухудшили рекомендации для акций компании до "продавать" с "держать".

Тем временем бумаги Hertz Global Holdings Inc. дорожают на 15,5% после скачка почти на 30% накануне. Как считает аналитик Jefferies Хамза Мазари, дилеры CarMax Inc.и AutoNationInc. могут быть заинтересованы в приобретении подержанных автомобилей Hertz, которая в конце мая подала иск о начале процедуры банкротства.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 18:06 опустился на 11,96 пункта (0,05%) - до 25433,98 пункта.

Standard & Poors 500 потерял 6,05 пункта (0,2%) и составил 3044,28 пункта.

Nasdaq Composite снизился на 37,85 пункта (0,38%) - до 9871,32 пункта.