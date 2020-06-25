В ООН предупреждают об опасности новой войны на Ближнем Востоке

Реализация планов Израилем по аннексии части Западного берега реки Иордан может привести к дальнейшей радикализации палестинцев и даже спровоцировать еще одну региональную войну, заявил в четверг спецкоординатор ООН по ближневосточному урегулированию Николай Младенов.
"Вы (Израиль, - "ИФ") оставите вакуум, вы исключите политическую перспективу, вы уберете положительную повестку, и очень быстро явится кто-то и заполнит (образовавшуюся пустоту - "ИФ") негативной и разрушительной повесткой", - приводит ливанское издание "Дейли стар" слова Младенова, сказанные журналистам в Иерусалиме.
По его словам, возможная аннексия нанесет непоправимый ущерб отношениям Израиля и палестинцев и обратит палестинцев в сторону экстремизма.
Кроме того, Младенов предупредил о возможности регионального конфликта в связи со складывающейся ситуацией. Он отметил, что "никто не хочет еще одной войны, еще одной вспышки насилия на Ближнем Востоке".
"Дейли стар" напоминает, что накануне генсек ООН Антониу Гутерриш, а также ряд европейских и арабских стран призвали Израиль отказаться от планов аннексии. Также ранее Египет и Иордания - единственные арабские страны, у которых есть мирный договора с Израилем - предупреждали, что им придется пересмотреть отношения с Израилем в случае реализации данных планов в отношении Западного берега реки Иордан.
Аннексия Израилем палестинских земель на Западном берегу реки Иордан предусмотрена представленным президентом США Дональдом Трампом 28 января планом ближневосточного урегулирования, получившим название "сделка века". План дает Израилю "зеленый свет" на аннексию порядка 30% территории Западного берега реки Иордан, известную в Израиле по историческому названию как территория Иудеи и Самарии, включая стратегически важную Иорданскую долину.
Палестинцы и многие страны этот план осудили.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что реализация плана по "распространению суверенитета" на часть Западного берега реки Иордан должна начаться 1 июля.
ООН окажет техническую поддержку Азербайджану для борьбы с COVID-19 - резидент ООН
Президент Алиев присвоил генеральские звания офицерам Минобороны Азербайджана
Правительство Киргизии может вновь ввести режим ЧП в Бишкеке и в Оше из-за высокого уровня заболеваемости COVID-19
Bayer выплатит до $10,9 млрд для урегулирования претензий по гербициду Roundup
Sollers переведет на четырехдневку СП с Ford и Mazda с 1 июля, УАЗ и ЗМЗ - с 10 июля
Нефтяные цены перешли к росту, Brent торгуется выше $41 за баррель
Disney откладывает открытие парков развлечений в Калифорнии, может перенести премьеру "Мулан"
В Азербайджане за сутки выявлено 547 новых случаев COVID-19, 6 человек скончались
Президент Алиев выделил 5 млн манатов на проектирование и строительство центра ASAN Xidmet в Гяндже
Президент Алиев посещает Гянджу
ИВ Агдамского района направит около 550 тыс. манатов для работ по благоустройству
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Председатель Ассоциации женщин-предпринимателей Азербайджана удостоена престижных наград в братской стране
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению пластика для изготовления платежных карт
Caspian European Club провел онлайн «B2G» форум с участием Вюсала Гусейнова
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог