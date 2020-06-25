В ООН предупреждают об опасности новой войны на Ближнем Востоке

Реализация планов Израилем по аннексии части Западного берега реки Иордан может привести к дальнейшей радикализации палестинцев и даже спровоцировать еще одну региональную войну, заявил в четверг спецкоординатор ООН по ближневосточному урегулированию Николай Младенов.

"Вы (Израиль, - "ИФ") оставите вакуум, вы исключите политическую перспективу, вы уберете положительную повестку, и очень быстро явится кто-то и заполнит (образовавшуюся пустоту - "ИФ") негативной и разрушительной повесткой", - приводит ливанское издание "Дейли стар" слова Младенова, сказанные журналистам в Иерусалиме.

По его словам, возможная аннексия нанесет непоправимый ущерб отношениям Израиля и палестинцев и обратит палестинцев в сторону экстремизма.

Кроме того, Младенов предупредил о возможности регионального конфликта в связи со складывающейся ситуацией. Он отметил, что "никто не хочет еще одной войны, еще одной вспышки насилия на Ближнем Востоке".

"Дейли стар" напоминает, что накануне генсек ООН Антониу Гутерриш, а также ряд европейских и арабских стран призвали Израиль отказаться от планов аннексии. Также ранее Египет и Иордания - единственные арабские страны, у которых есть мирный договора с Израилем - предупреждали, что им придется пересмотреть отношения с Израилем в случае реализации данных планов в отношении Западного берега реки Иордан.

Аннексия Израилем палестинских земель на Западном берегу реки Иордан предусмотрена представленным президентом США Дональдом Трампом 28 января планом ближневосточного урегулирования, получившим название "сделка века". План дает Израилю "зеленый свет" на аннексию порядка 30% территории Западного берега реки Иордан, известную в Израиле по историческому названию как территория Иудеи и Самарии, включая стратегически важную Иорданскую долину.

Палестинцы и многие страны этот план осудили.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что реализация плана по "распространению суверенитета" на часть Западного берега реки Иордан должна начаться 1 июля.