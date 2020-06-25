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Туризм 25.06.2020 22:15

Туриндустрия Германии вернется к докризисным показателям к концу 2023 года

Туриндустрия Германии вернется к докризисным показателям к концу 2023 года, страна столкнется с жесткой конкуренцией после открытия границ, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в Национальном турофисе Германии (DZT).

"Согласно исследованию Tourism Economics, проведенному по заказу DZT, количество ночевок гостей из Европы в Германии в 2020 году сократится на 45%, туристов из дальнего зарубежья - на 64%. На показатели 2019 индустрия въездного туризма Германии выйдет к концу 2023 года. Кризисом затронуты самые привлекательные сегменты немецкого туристического бренда - культурный, городской и конгресс-туризм", - сказали в турофисе.

В DZT заметили, что с возвращением свободы передвижения Германию как туристическое направление ждет жесткая конкуренция, поэтому ей нужно расширять свое предложение. В то же время, основные въездные рынки, как ожидается, восстановятся достаточно быстро.

"Прогноз быстрого восстановления актуален для западноевропейских стран - Дании, Бельгии, Швейцарии, Нидерландов и Австрии. Странами со средним темпом восстановления станут Франция, Швеция, Великобритания, Испания и Италия. Наибольшее время для возврата в колею потребуется странам Восточной Европы (например, России, Чехии, Польше) и дальнего зарубежья", - сообщили в турофисе.

В фокусе маркетинговой деятельности DZT в ближайшей перспективе будут рынки и сегменты с наибольшим потенциалом.

Также по заказу DZT компания IPK International в мае провела исследование приоритетов туристов в 18 странах. "Как показал опрос, пока еще сохраняется скептическое отношение к путешествиям за границу. Несмотря на это, 50% респондентов заявили, что дальние поездки возможны даже до изобретения вакцины. Больше всех по миру хотят путешествовать европейцы - 61%", - рассказали в DZT.

Наименьший риск заражения коронавирусом - у любителей автомобильного туризма, отдыха на природе и индивидуальных туров. Культурный, экскурсионный и городской туризм - сегменты со средним риском. Высокая доля риска у тех туристов, которые предпочитают посещение концертов, театральных постановок и массовых мероприятий.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ТУРИЗМ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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