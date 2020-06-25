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Транспорт и связь 25.06.2020 20:30

Грузия продлевает ограничения на международные авиарейсы

Агентство гражданской авиации Грузии, учитывая эпидемиологическую ситуацию в стране и мире, продлило до 31 июля ограничения на выполнение международных регулярных авиарейсов, которые поэтапно планировалось возобновить с 1 июля.

"Ограничение на осуществление международного регулярного воздушного движения продлено до 31 июля 2020 года включительно. Авиакомпании, которые осуществляли регулярные рейсы в направлении Грузии, уже информированы об этом", - говорится в сообщении ведомства в четверг.

"До возобновления международного регулярного воздушного движения будут продолжены многоразовые чартерные рейсы по нескольким направлениям", - заявляет агентство.

Решением межведомственного координационного совета по борьбе с пандемией COVID-19, с 21 марта полностью было приостановлено регулярное воздушное сообщение Грузии с другими странами. Можно перевозить только грузы, также страна принимает граждан Грузии, которые намерены вернуться на родину.

По последним данным Минздрава Грузии, в стране официально зафиксировано 917 зараженных коронавирусом COVID-19, из них выздоровели 776, скончались 14 человек. Под наблюдением врачей в стационарах остаются 258 пациентов, в режиме карантина находятся 2 тыс. 687 человек.

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Тэги: ГРУЗИЯ, АВИАСООБЩЕНИЕ, ОГРАНИЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]