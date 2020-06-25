Тема покупки С-400 будет использована Эрдоганом в дипломатических целях

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен активно использовать тему возможной покупки новой партии зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 для маневрирования в отношениях как с Россией, так и с США, считает турецкий политолог Керим Хас.

"Вполне возможно, что Эрдоган решит приобрести новую партию комплексов С-400. Но здесь важно понимать, что сама возможность такой сделки вовсе не означает намерений Анкары перевооружиться за счёт российских систем. Такой шаг будет иметь для Эрдогана не военно-техническое, а дипломатическое значение, как инструмент поддержания хороших отношений с Москвой", - сказал Хас в четверг "Интерфаксу".

По оценке эксперта, турецкий президент обозначит своё положительное отношение к закупке новой партии С-400, однако не будет спешить с формальной стороной сделки.

"Здесь определенное влияние на поведение Эрдогана оказывают турецко-американские отношения. Турецкий лидер заинтересован в том, чтобы периодически демонстрировать Вашингтону свою способность на такие шаги, как покупка российских вооружений. Сейчас по ряду вопросов Эрдоган сближается с американцами, в частности, по Ливии. В этой связи в ближайшее время форсирования темы С-400, которая весьма чувствительна для США, ожидать не стоит", - сказал собеседник агентства.

"Вместе с тем, особенности диалога Анкары и Вашингтона таковы, что через некоторое время Эрдоган очень захочет задеть американцев и активнее заговорит о российских комплексах. В свою очередь, такое маневрирование он считает полезным для укрепления своих личных лидерских позиций и турецкого электората - показать турецкой аудитории, что он, как сильный лидер, может позволить себе так держаться с американцами", - отмечает аналитик.

"Наиболее благоприятным периодом для сделки, соответственно, станет момент, когда отношения с американцами у Эрдогана вновь станут прохладнее", - сказал Хас.

Вице-премьер правительства РФ Юрий Борисов накануне заявил, что Россия в этом году может заключить контракт на дополнительную поставку ЗРС с Турцией в случае, если такой запрос поступит.

Анкара купила у Москвы четыре дивизиона С-400. 23 октября 2019 года Рособоронэкспорт сообщил, что Россия выполнила контракт досрочно, поставив Турции все элементы систем С-400, включая ракеты.