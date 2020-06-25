Число жертв коронавируса в Молдавии превысило 500

В Молдавии за сутки скончались еще семь человек с COVID-19, общее число смертей пациентов с коронавирусом увеличилось до 502, сообщила в четверг пресс-служба министерства здравоохранения, труда и социальной защиты республики.
"Сегодня были обработаны 1 838 тестов, из которых 1 456 - это первичные тесты. В результате выяснилось, что 375 результатов оказались положительными. Общее количество зараженных составляет 15 453 человека. В Молдавии есть 5 352 активных случаев коронавируса нового типа", - говорится в сообщении.
Среди лиц, у которых сегодня выявлен COVID-19, 30 работают в системе здравоохранения, в том числе пятеро врачей. Общее количество зараженных медицинских работников составляет 2 097 человек, 29 из которых скончались.
Из медицинских учреждений республики за сутки выписаны 199 выздоровевших от коронавируса пациентов. В общей сложности от коронавируса излечились 8 599 человек, уточняется в сообщении.
На прошлой неделе премьер-министр Молдавии Ион Кику заявил, что в республике началась вторая волна заражения коронавирусом. По его словам, ожидается рост случаев заболевания примерно в два раза - до 500-600 новых случаев ежедневно.
Правительство Молдавии на заседании во вторник приняло решение о продлении режима чрезвычайного положения в области общественного здравоохранения в связи с пандемией коронавируса до 15 июля. Ношение масок в транспорте, общественных местах, магазинах, церквях и других закрытых помещениях является обязательным, запрещены мероприятия с участием более 50 человек, не работают детские сады и другие детские учреждения, бассейны, ночные клубы.
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