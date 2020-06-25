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Дальнее зарубежье 25.06.2020 19:19

Мадуро готов к предложению встретиться с Трампом - глава МИД Венесуэлы

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро открыт к предложению американского президента Дональда Трампа о проведении встречи, заявил глава МИД страны Хорхе Арреаса.

"Президент Мадуро всегда готов к любым предложениям", - сказал Арреаса в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК), отвечая на вопрос о возможности встречи Мадуро и Трампа.

Он отметил, что Мадуро с первого дня избрания Трампа президентом говорил о том, что между двумя странами есть разногласия, однако "именно разногласия и требуют диалога, без него невозможно никакое взаимодействие".

По словам главы МИД Венесуэлы, такая встреча не состоялась из-за влияния окружения Трампа на президента США.

Трамп в понедельник заявил, что мог бы рассмотреть возможность встречи с Мадуро.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, США, ВСТРЕЧА, ВОЗМОЖНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]