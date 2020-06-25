Мадуро готов к предложению встретиться с Трампом - глава МИД Венесуэлы

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро открыт к предложению американского президента Дональда Трампа о проведении встречи, заявил глава МИД страны Хорхе Арреаса.

"Президент Мадуро всегда готов к любым предложениям", - сказал Арреаса в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК), отвечая на вопрос о возможности встречи Мадуро и Трампа.

Он отметил, что Мадуро с первого дня избрания Трампа президентом говорил о том, что между двумя странами есть разногласия, однако "именно разногласия и требуют диалога, без него невозможно никакое взаимодействие".

По словам главы МИД Венесуэлы, такая встреча не состоялась из-за влияния окружения Трампа на президента США.

Трамп в понедельник заявил, что мог бы рассмотреть возможность встречи с Мадуро.