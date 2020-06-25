Итальянских военных мобилизовали, чтобы обеспечить соблюдение карантина из-за коронавируса севернее Неаполя

Власти Италии направили военных в город Мондрагоне (область Кампания) в 60 км к северу от Неаполя для поддержания карантина после того, как в городе выявили 49 случаев коронавируса, сообщают в четверг западные СМИ.

Почти 700 человек, проживающие в четырех домах, получили предписание не покидать их, пока у них берут анализы на коронавирус. Однако несколько человек, у кого тесты показали положительный анализ на вирус, по-видимому, сбежали.

В итоге полиция окружила жилой комплекс и не позволила жителям покинуть его. В свою очередь глава Кампании Винченцо Де Лука заявил, что обратился за помощью к военным, которые, по его словам, уже выдвинулись на место событий.

По данным СМИ, большая часть лиц, попавших в карантин - граждане Болгарии, занятые в местном сельском хозяйстве.

СМИ отмечают, что это не единственный случай вспышки коронавируса в Италии после начала отмены ограничительных мер изоляции в начале июне после трех месяцев режима изоляции. Так, ранее 44 бессимптомных случая выявили у работников склада в Болонье.

Накануне 10 итальянских ученых обнародовали заявление с утверждением, что угроза коронавируса в Италии - позади. Однако многие их коллеги подвергли критике эту точку зрения, предупредив об опасности второй волны заболевания в случае ослабления бдительности.