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Наука и образование 25.06.2020 23:33

SpaceX на сутки перенесла запуск на орбиту очередной партии спутников Starlink

Запуск на орбиту очередной партии из 57 микроспутников для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, планировавшийся в четверг, перенесен на 26 июня, сообщила в четверг компания-разработчик SpaceX.

"Запуск 57 спутников Starlink и двух космических аппаратов (компании, - "ИФ") BlackSky собираемся провести завтра, 26 июня в 16:18 по времени Восточного побережья США (23:18 МСК)", - говорится в сообщении.

Спутники будут выведены на орбиту ракетой-носителем Falcon 9 компании SpaceX, которая должна стартовать с космодрома NASA на мысе Канаверал во Флориде.

Между тем на данный момент из-за сильного ветра погодные условия для пуска, как и накануне, благоприятствуют его проведению не более чем на 60%.

Два малых космических аппарата дистанционного зондирования Земли Global-5 и 6 американской компании BlackSky, которые будут доставлены на орбиту вместе с 57 спутниками Starlink, предназначены для осуществления мультиспектральной съемки Земли в оптическом диапазоне с разрешением около одного метра.

Как сообщалось, последняя партия из 58 спутников Starlink была запущена 13 июня. Нынешняя орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 538 космических аппаратов. В настоящее время компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире. В случае успешного пуска она будет иметь на орбите уже около 600 космических аппаратов. Запуск первых 60 спутников Starlink был осуществлен в мае прошлого года.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. SpaceX сообщила, что уже в 2020 году спутники обеспечат интернет-покрытием всю территорию Северной Америки, а к 2021 году будет охвачена почти вся планета. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

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Тэги: США, SPACEX, СПУТНИКИ, ПЕРЕНОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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