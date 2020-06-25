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Туризм 25.06.2020 20:51

Иностранные туристы не спешат в Италию после открытия границ

Границы Италии открыты для граждан других стран Евросоюза с середины июня, однако ожидаемого наплыва туристов после снятия ограничений не последовало, сообщает газета Kurier.

"Границы Италии для туристов из ЕС открыты с 15 июня, однако ажиотажного спроса на направление по-прежнему нет. Особенно страдают от этого популярные туристические города, такие как Рим, Венеция или Флоренция. Бронирования на июнь снизились на 54% из-за неопределенности, связанной со второй волной пандемии", - пишет издание.

По словам президента Ассоциации туризма Италии (Federturismo) Марины Лалли, иностранные гости вряд ли вернутся в Италию раньше сентября или октября. "Большинство туристов приезжает сейчас в основном из Германии и Австрии, главным образом потому, что оттуда недолго и удобно добираться", - считает она.

Как отмечает газета, власти страны выделили 5 млрд евро на перезапуск туризма и культуры, чтобы переключиться впоследствии на медленный туризм, рассчитанный на более обеспеченных путешественников. Предполагается продвижение культурного туризма с многочисленными экскурсиями и возможностями для активного отдыха в нераскрученных местах. Также будут расширены предложения по термальному и морскому туризму.

"Мы хотим показать Италию вдали от популярных мест для международного туризма, предлагая малоизвестные направления для отдыха", - цитирует Kurier министра культуры и туризма страны Дарио Франческини.

По данным национального статистического бюро Istat, иностранцы ежегодно тратят в Италии не менее 48 млрд евро, в то время как итальянцы за рубежом - около 24 млрд евро.

Как сообщает газета, власти страны также намерены поддержать турбизнес за счет внутреннего туризма. Так, семьи с годовым доходом менее 40 тыс. евро могут подать заявку на получение ваучера в 500 евро для проведения отпуска в Италии.

Согласно опросу аналитического центра Ixe, 34 млн итальянцев или 93% граждан проведут отпуск внутри страны. Большинство из них отправится к морю, также спросом пользуется отдых в горах и в небольших городках.

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Тэги: ИТАЛИЯ, ТУРИЗМ, СИТУАЦИЯ


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