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СНГ 25.06.2020 21:32

Киев просит помощи ЕС и НАТО в связи с наводнением на западе Украины

Министерство иностранных дел Украины обратилось к государствам-партнерам и штаб-квартирам международных организаций с просьбой о помощи в преодолении последствий природного бедствия на западе страны. Отдельные обращения направлены в Европейский Союз и Североатлантический альянс.

"Представительство Украины при ЕС и Миссия Украины при НАТО обратились к институтам ЕС и структурам Альянса, чтобы активировать механизм гражданской защиты ЕС и привлечь Евроатлантический центр НАТО по реагированию на катастрофы природного и техногенного характера", - цитирует министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу пресс-служба министерства в четверг.

МИД рассчитывает на поддержку партнерами усилий правительства Украины по защите жизни и здоровья людей, объектов критической инфраструктуры, уменьшение негативного воздействия природного бедствия на хозяйственную деятельность.

В министерстве напомнили, что в Ивано-Франковскую область направлены дополнительные подразделения МВД, Национальной гвардии, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям с соответствующей техникой, а Кабинет министров Украины рассматривает возможность выделения дополнительных ресурсов на преодоление последствий наводнений из Государственного резервного фонда.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что подтопления в подтопленных западных областях страны "ситуация критическая". "Часть дорог затоплена, и люди отрезаны от цивилизации", - добавил премьер.

С 22 июня в западных регионах Украины, страдающих от наводнений, введены чрезвычайные меры безопасности. Из региона эвакуированы около 800 человек, жертвами непогоды стали три человека.

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Тэги: УКРАИНА, НАВОДНЕНИЕ, ЗАПАД, ОБРАЩЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]