Киев просит помощи ЕС и НАТО в связи с наводнением на западе Украины

Министерство иностранных дел Украины обратилось к государствам-партнерам и штаб-квартирам международных организаций с просьбой о помощи в преодолении последствий природного бедствия на западе страны. Отдельные обращения направлены в Европейский Союз и Североатлантический альянс.
"Представительство Украины при ЕС и Миссия Украины при НАТО обратились к институтам ЕС и структурам Альянса, чтобы активировать механизм гражданской защиты ЕС и привлечь Евроатлантический центр НАТО по реагированию на катастрофы природного и техногенного характера", - цитирует министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу пресс-служба министерства в четверг.
МИД рассчитывает на поддержку партнерами усилий правительства Украины по защите жизни и здоровья людей, объектов критической инфраструктуры, уменьшение негативного воздействия природного бедствия на хозяйственную деятельность.
В министерстве напомнили, что в Ивано-Франковскую область направлены дополнительные подразделения МВД, Национальной гвардии, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям с соответствующей техникой, а Кабинет министров Украины рассматривает возможность выделения дополнительных ресурсов на преодоление последствий наводнений из Государственного резервного фонда.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что подтопления в подтопленных западных областях страны "ситуация критическая". "Часть дорог затоплена, и люди отрезаны от цивилизации", - добавил премьер.
С 22 июня в западных регионах Украины, страдающих от наводнений, введены чрезвычайные меры безопасности. Из региона эвакуированы около 800 человек, жертвами непогоды стали три человека.
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