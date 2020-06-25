США и ЕС будут вести диалог по Китаю - Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео в четверг заявил о поддержке американско-европейской инициативы по Китаю, предложенной главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.

"Сегодня я рад сообщить, что США приняли предложение высокого представителя Борреля создать диалог по Китаю между США и ЕС", - заявил Помпео в ходе виртуальной встречи брюссельского Форума "Германского Фонда Маршалла".

Помпео подчеркнул, что эта инициатива представляет собой "новый механизм" для обсуждения опасений насчет угрозы, которую представляет Китай для Запада, и "общих демократических идеалов".