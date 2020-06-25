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Дальнее зарубежье 25.06.2020 19:38

США и ЕС будут вести диалог по Китаю - Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео в четверг заявил о поддержке американско-европейской инициативы по Китаю, предложенной главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.

"Сегодня я рад сообщить, что США приняли предложение высокого представителя Борреля создать диалог по Китаю между США и ЕС", - заявил Помпео в ходе виртуальной встречи брюссельского Форума "Германского Фонда Маршалла".

Помпео подчеркнул, что эта инициатива представляет собой "новый механизм" для обсуждения опасений насчет угрозы, которую представляет Китай для Запада, и "общих демократических идеалов".

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ЕС, КИТАЙ, ИНИЦИАТИВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]