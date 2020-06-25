Глава МИД Венесуэлы опроверг сообщения о посещении Хафтаром Каракаса в начале июня

Информация о том, что командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар посещал Каракас, не соответствует действительности, заявил в четверг глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса.

"Никто из действующих лиц ливийского конфликта никогда не посещал Венесуэлу. Это выдумки прессы. Мы не вмешиваемся во внутренние дела этой страны", - сказал он на пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Ранее в июне сообщалось, что США проверяли сообщения о якобы имевшем месте визите Хафтара в Каракас в начале июня. Американская сторона не исключала тогда, что предполагаемый визит мог быть связан с попыткой заключения нефтяных контрактов.