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Дальнее зарубежье 25.06.2020 23:58

Глава МИД Венесуэлы опроверг сообщения о посещении Хафтаром Каракаса в начале июня

Информация о том, что командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар посещал Каракас, не соответствует действительности, заявил в четверг глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса.

"Никто из действующих лиц ливийского конфликта никогда не посещал Венесуэлу. Это выдумки прессы. Мы не вмешиваемся во внутренние дела этой страны", - сказал он на пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Ранее в июне сообщалось, что США проверяли сообщения о якобы имевшем месте визите Хафтара в Каракас в начале июня. Американская сторона не исключала тогда, что предполагаемый визит мог быть связан с попыткой заключения нефтяных контрактов.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, МИД, ЛИВИЯ, ХАФТАР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]