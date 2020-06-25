Глава МВД Белоруссии заявил об огромной опасности пикетов

Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев заявил, что уличные протесты в Минске направлены на раскачивание ситуации.

"События, которые происходят в Минске, иногда направлены на раскачивание ситуации. Под видом мирных протестов и таких вот выражений несогласия с действиями власти таится огромная опасность", - заявил Караев, видеокомментарий которого распространила пресс-служба МВД в четверг.

Он пояснил, что "когда пикет превращается в несанкционированные массовые мероприятия, то они задевают большое количество посторонних и непричастных к этому, и не желающих участвовать в этом людей".

По его словам, он лично инструктирует сотрудников ОМОНа проявлять выдержку. "Я в этой ситуации требую от сотрудников милиции, чтобы мы лучше недожали, чем пережали. Чтобы не попадали к нам люди, которые не хотели в этом участвовать", - сказал Караев.

"Я говорю сотрудникам ОМОНа: неоднократные предупреждения, руки держать за спиной...Если они (ОМОН - ИФ) кого-то вытесняют - лучше пусть подставятся сами, но никого не бьют, не применяют физическую силу, не достают спецсредства", - заявил министр.

Он считает, что при этом неизбежно возникают ситуации, связанные с задержанием непричастных людей. "Если сотрудники правоохранительных органов пытаются свернуть незаконное, несанкционированное массовое мероприятие и при этом неизбежно возникают ситуации, когда непреднамеренно задеваются посторонние люди, то это вызывает недоумение непричастных людей", - сказал министр.

При этом Караев возложил ответственность за такие ситуации на инициаторов пикета. "Те, кто это организовывал, достигают своей цели - привлечь на свою сторону, как будто бы задетых властью или правоохранительными органами. Им очень легко сделать так, чтобы были задеты непричастные", - сказал он.

По данным лишенного аккредитации правозащитного центра "Весна" в Белоруссии на пикетах солидарности с альтернативными претендентами в президенты за четыре дня 18-21 июня были задержаны более 360 человек. Всего, по их информации, с начала текущей избирательной кампании 112 человек получили в общей сложности 1 583 суток ареста по административным статьям, 205 человек получили штрафы общим размером более Br167 тыс. "Правозащитникам известно как минимум о 650 случаях произвольных задержаний, которые произошли в период с 6 мая по 23 июня", - отметили в правозащитном центре.