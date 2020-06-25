Азербайджан вернул контроль над стратегическими территориями, имеет преимущество над Арменией – президент Алиев

Азербайджан обладает стратегическим преимуществом над Арменией, заявляет президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Наши современные зенитные устройства позволяют нам защищать нашу страну, в том числе стратегические объекты. Вопросы, о которых мне доложили на сегодняшней встрече, в том числе ситуация на линии фронта, еще раз показывают, что у Азербайджана есть стратегическое преимущество», - сказал Алиев в четверг на открытии новой воинской части в Мингечевире (запад страны).
Алиев отметил, что в результате успешно военных проведенных операций в 2016 году и в 2018 годах, Азербайджан смог вернуть контроль над стратегически важными территориями. «В результате дорога из Армении в Нагорный Карабах проходит на наших глазах. Поэтому необходимо предпринять дополнительные шаги для повышения нашей боеспособности, чтобы мы в любой момент были готовы восстановить нашу территориальную целостность. Наша территориальная целостность должна и будет восстановлена, чтобы никто не мог в этом усомниться», - подчеркнул президент.
По словам главы государства, в связи с этим закупка современного вооружения и техники будет продолжаться. «Нами была обновлена авиация, в частности, были модернизированы истребители, также были приобретены свыше ста военных и военно-транспортных вертолетов. Это наш большой потенциал. Кроме этого, в Азербайджане обеспечено производство беспилотных летательных аппаратов самого высокого уровня», - подчеркнул Алиев.
Глава Азербайджана также отметил, что нынешние мировые тенденции показывают, что сила государства определяется его армией и возможностями, какими она может продемонстрировать. «Нормы международного права грубо нарушаются, они не соблюдаются. К сожалению, принцип "кто силен, тот и прав" преобладает сегодня в международных отношениях. Мы видим это, мы наблюдаем это, и мы должны предпринять соответствующие шаги. Потому что мы должны учитывать реальную ситуацию”, - отметил Алиев.
В этой связи президент подчеркнул, что в рамках усиления армии и позиций на границе было закуплена новая военная техника, а также модернизирована ранее используемая.
«Имеющиеся у нас сегодня системы противовоздушной обороны - ни для кого не секрет, эта информация уже была обнародована - произведены в России, Беларуси, Израиле, а также у нас есть устройства советских времен, которые были модернизированы», - отметил Алиев.
По словам президента, многомиллиардные затраты на модернизацию армии позволили вывести ее в ряд сильных армий, азербайджанская армия входит в число 50 самых сильных армий мира.
Х.Насирзаде
Румынская OMV Petrom получит лицензию на добычу нефти и газа на черноморском шельфе Грузии
Мощность Азербайджанской ТЭС доведена до 2400 МВт - Алиев
Китай в январе-мае увеличил добычу угля на 0,9%, импорт - на 16,8%
Глава МВД Белоруссии заявил об огромной опасности пикетов
SpaceX на сутки перенесла запуск на орбиту очередной партии спутников Starlink
Президент Алиев выделил 5 млн манатов на проектирование и строительство центра ASAN Xidmet в Гяндже
Президент Алиев посещает Гянджу
ИВ Агдамского района направит около 550 тыс. манатов для работ по благоустройству
Глава МИД Венесуэлы опроверг сообщения о посещении Хафтаром Каракаса в начале июня
Итальянских военных мобилизовали, чтобы обеспечить соблюдение карантина из-за коронавируса севернее Неаполя
Тема покупки С-400 будет использована Эрдоганом в дипломатических целях
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Председатель Ассоциации женщин-предпринимателей Азербайджана удостоена престижных наград в братской стране
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению пластика для изготовления платежных карт
Caspian European Club провел онлайн «B2G» форум с участием Вюсала Гусейнова
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог