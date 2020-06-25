Азербайджан вернул контроль над стратегическими территориями, имеет преимущество над Арменией – президент Алиев

Азербайджан обладает стратегическим преимуществом над Арменией, заявляет президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Наши современные зенитные устройства позволяют нам защищать нашу страну, в том числе стратегические объекты. Вопросы, о которых мне доложили на сегодняшней встрече, в том числе ситуация на линии фронта, еще раз показывают, что у Азербайджана есть стратегическое преимущество», - сказал Алиев в четверг на открытии новой воинской части в Мингечевире (запад страны).

Алиев отметил, что в результате успешно военных проведенных операций в 2016 году и в 2018 годах, Азербайджан смог вернуть контроль над стратегически важными территориями. «В результате дорога из Армении в Нагорный Карабах проходит на наших глазах. Поэтому необходимо предпринять дополнительные шаги для повышения нашей боеспособности, чтобы мы в любой момент были готовы восстановить нашу территориальную целостность. Наша территориальная целостность должна и будет восстановлена, чтобы никто не мог в этом усомниться», - подчеркнул президент.

По словам главы государства, в связи с этим закупка современного вооружения и техники будет продолжаться. «Нами была обновлена авиация, в частности, были модернизированы истребители, также были приобретены свыше ста военных и военно-транспортных вертолетов. Это наш большой потенциал. Кроме этого, в Азербайджане обеспечено производство беспилотных летательных аппаратов самого высокого уровня», - подчеркнул Алиев.

Глава Азербайджана также отметил, что нынешние мировые тенденции показывают, что сила государства определяется его армией и возможностями, какими она может продемонстрировать. «Нормы международного права грубо нарушаются, они не соблюдаются. К сожалению, принцип "кто силен, тот и прав" преобладает сегодня в международных отношениях. Мы видим это, мы наблюдаем это, и мы должны предпринять соответствующие шаги. Потому что мы должны учитывать реальную ситуацию”, - отметил Алиев.

В этой связи президент подчеркнул, что в рамках усиления армии и позиций на границе было закуплена новая военная техника, а также модернизирована ранее используемая.

«Имеющиеся у нас сегодня системы противовоздушной обороны - ни для кого не секрет, эта информация уже была обнародована - произведены в России, Беларуси, Израиле, а также у нас есть устройства советских времен, которые были модернизированы», - отметил Алиев.

По словам президента, многомиллиардные затраты на модернизацию армии позволили вывести ее в ряд сильных армий, азербайджанская армия входит в число 50 самых сильных армий мира.

Х.Насирзаде