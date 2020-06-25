Помпео призвал все страны поддержать продление оружейного эмбарго в отношении Ирана

Госсекретарь США Майк Помпео в четверг заявил, что все страны должны выступить за продление оружейного эмбарго в отношении Ирана.
"Любая страна, любящая свободу, должна поддержать (это решение, - "ИФ"), поскольку есть такая возможность и законный механизм для продления оружейного эмбарго", - добавил госсекретарь.
Он отметил, что продление эмбарго необходимо не только для безопасности США, но и для безопасности Европы и выразил надежду на то, что Европа в скором времени сообщит о поддержании этого решения.
"Я думаю, у европейцев должен быть очень весомый аргумент для всего мира касательно того, что они не готовы сделать требуемое: продлить оружейное эмбарго", - отметил Помпео.
"Я не могу представить, чтобы Словения, Германия или Греция, или какая-либо другая европейская страна посчитала мудрым позволить иранцам получить такую возможность (приобретать оружие)", - заявил Помпео.
Госсекретарь заявил, что в ближайшие недели США представят в СБ ООН проект резолюции, который позволит продлить оружейное эмбарго.
"Мы надеемся, что убедим всех партнеров по Совету Безопасности ООН в том, что продление оружейного эмбарго в отношении Ирана имеет смысл", - подчеркнул госсекретарь.
Ранее на этой неделе Помпео заявлял, что истечение срока оружейного эмбарго в отношении Ирана позволит Тегерану приобретать новые истребители у РФ и КНР, подчеркнув, что Вашингтон не может допустить подобного развития ситуации.
По словам Помпео, США готовы работать с партнерами по СБ ООН над тем, чтобы проект резолюции, продлевающий эмбарго, был одобрен. Если же этого не произойдет, то, как отмечал госсекретарь, США имеют возможность действовать самостоятельно и восстанавливать санкции против Ирана.
Резолюция СБ ООН 2231, принятая в июле 2015 года, вводит запрет на поставки Ирану тяжелого вооружения до 18 октября 2020 года и ракетного вооружения - до 2023 года. Срок окончания эмбарго предусмотрен Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Азербайджан будет пресекать попытки Армении незаконно заселить оккупированные территории - Алиев
Азербайджан вернул контроль над стратегическими территориями, имеет преимущество над Арменией – президент Алиев
ООН окажет техническую поддержку Азербайджану для борьбы с COVID-19 - резидент ООН
Румынская OMV Petrom получит лицензию на добычу нефти и газа на черноморском шельфе Грузии
Мощность Азербайджанской ТЭС доведена до 2400 МВт - Алиев
Китай в январе-мае увеличил добычу угля на 0,9%, импорт - на 16,8%
Глава МВД Белоруссии заявил об огромной опасности пикетов
SpaceX на сутки перенесла запуск на орбиту очередной партии спутников Starlink
Президент Алиев выделил 5 млн манатов на проектирование и строительство центра ASAN Xidmet в Гяндже
Президент Алиев посещает Гянджу
ИВ Агдамского района направит около 550 тыс. манатов для работ по благоустройству
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Председатель Ассоциации женщин-предпринимателей Азербайджана удостоена престижных наград в братской стране
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению пластика для изготовления платежных карт
Caspian European Club провел онлайн «B2G» форум с участием Вюсала Гусейнова
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог