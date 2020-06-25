Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9125 RUR   0.0244 GBR   2.1107 TRY   0.248

Цена на нефть

24.06   $/bbl WTI 38.01 -2.36 Brent 40.31 -2.32

Погода в Баку

  ночь день

Регион 25.06.2020 21:53

Помпео призвал все страны поддержать продление оружейного эмбарго в отношении Ирана

Госсекретарь США Майк Помпео в четверг заявил, что все страны должны выступить за продление оружейного эмбарго в отношении Ирана.

"Любая страна, любящая свободу, должна поддержать (это решение, - "ИФ"), поскольку есть такая возможность и законный механизм для продления оружейного эмбарго", - добавил госсекретарь.

Он отметил, что продление эмбарго необходимо не только для безопасности США, но и для безопасности Европы и выразил надежду на то, что Европа в скором времени сообщит о поддержании этого решения.

"Я думаю, у европейцев должен быть очень весомый аргумент для всего мира касательно того, что они не готовы сделать требуемое: продлить оружейное эмбарго", - отметил Помпео.

"Я не могу представить, чтобы Словения, Германия или Греция, или какая-либо другая европейская страна посчитала мудрым позволить иранцам получить такую возможность (приобретать оружие)", - заявил Помпео.

Госсекретарь заявил, что в ближайшие недели США представят в СБ ООН проект резолюции, который позволит продлить оружейное эмбарго.

"Мы надеемся, что убедим всех партнеров по Совету Безопасности ООН в том, что продление оружейного эмбарго в отношении Ирана имеет смысл", - подчеркнул госсекретарь.

Ранее на этой неделе Помпео заявлял, что истечение срока оружейного эмбарго в отношении Ирана позволит Тегерану приобретать новые истребители у РФ и КНР, подчеркнув, что Вашингтон не может допустить подобного развития ситуации.

По словам Помпео, США готовы работать с партнерами по СБ ООН над тем, чтобы проект резолюции, продлевающий эмбарго, был одобрен. Если же этого не произойдет, то, как отмечал госсекретарь, США имеют возможность действовать самостоятельно и восстанавливать санкции против Ирана.

Резолюция СБ ООН 2231, принятая в июле 2015 года, вводит запрет на поставки Ирану тяжелого вооружения до 18 октября 2020 года и ракетного вооружения - до 2023 года. Срок окончания эмбарго предусмотрен Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ИРАН, ОРУЖИЕ, ЭМБАРГО


Похожие новости


Иранские танкеры и компании, транспортирующие энергоресурсы, подпали под санкции США Трамп призвал Иран заключить "большое соглашение" как можно быстрее, до выборов в США Хакеры из Китая и Ирана пытались атаковать предвыборные штабы Трампа и Байдена - Google Хаменеи: убийство афроамериканца Флойда демонстрирует истинную сущность властей США У Помпео есть план по препятствованию поставок оружия из Китая и РФ в Иран Помпео объявил об отмене исключений из американских санкций против ядерной программы Ирана

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]