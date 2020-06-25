Помпео призвал все страны поддержать продление оружейного эмбарго в отношении Ирана

Госсекретарь США Майк Помпео в четверг заявил, что все страны должны выступить за продление оружейного эмбарго в отношении Ирана.

"Любая страна, любящая свободу, должна поддержать (это решение, - "ИФ"), поскольку есть такая возможность и законный механизм для продления оружейного эмбарго", - добавил госсекретарь.

Он отметил, что продление эмбарго необходимо не только для безопасности США, но и для безопасности Европы и выразил надежду на то, что Европа в скором времени сообщит о поддержании этого решения.

"Я думаю, у европейцев должен быть очень весомый аргумент для всего мира касательно того, что они не готовы сделать требуемое: продлить оружейное эмбарго", - отметил Помпео.

"Я не могу представить, чтобы Словения, Германия или Греция, или какая-либо другая европейская страна посчитала мудрым позволить иранцам получить такую возможность (приобретать оружие)", - заявил Помпео.

Госсекретарь заявил, что в ближайшие недели США представят в СБ ООН проект резолюции, который позволит продлить оружейное эмбарго.

"Мы надеемся, что убедим всех партнеров по Совету Безопасности ООН в том, что продление оружейного эмбарго в отношении Ирана имеет смысл", - подчеркнул госсекретарь.

Ранее на этой неделе Помпео заявлял, что истечение срока оружейного эмбарго в отношении Ирана позволит Тегерану приобретать новые истребители у РФ и КНР, подчеркнув, что Вашингтон не может допустить подобного развития ситуации.

По словам Помпео, США готовы работать с партнерами по СБ ООН над тем, чтобы проект резолюции, продлевающий эмбарго, был одобрен. Если же этого не произойдет, то, как отмечал госсекретарь, США имеют возможность действовать самостоятельно и восстанавливать санкции против Ирана.

Резолюция СБ ООН 2231, принятая в июле 2015 года, вводит запрет на поставки Ирану тяжелого вооружения до 18 октября 2020 года и ракетного вооружения - до 2023 года. Срок окончания эмбарго предусмотрен Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе.