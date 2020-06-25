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Карабахский конфликт 25.06.2020 21:48

Азербайджан будет пресекать попытки Армении незаконно заселить оккупированные территории - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал Минскую группу ОБСЕ обратить особое внимание на попытки Армении незаконно заселить оккупированные территории Азербайджана.

«Сегодня армяне проводят политику незаконного заселения на оккупированных территориях Азербайджана. Я не раз поднимал этот вопрос на международных площадках, в частности, во время последнего саммита Восточного партнерства ЕС. Незаконное заселение должно быть остановлено. Мы призываем международное сообщество остановить это. Мы хотим, чтобы сопредседатели Минской группы уделили особое внимание этому вопросу”, - сказал Алиев в четверг на открытии новой воинской части в Мингечевире (запад страны).

Президент подчеркнул, что политика Армении заключается в том, чтоб незаконно заселить оккупированные территории, при этом изменив их топонимы. «Армения меняет названия наших городов. Сначала на территории современной Армении, а теперь и в Нагорном Карабахе, а также в прилегающих районах. Они установили там новые так называемые границы, разрушили наше историческое прошлое и мечети и хотят арменизировать наши исторические памятники и земли. Теперь они хотят поселиться незаконно, но сталкиваются с трудностями, потому что у них нет достаточных человеческих ресурсов. Однако, они все еще пытаются сделать это в результате деятельности своей диаспоры. Мы этого не допустим, пусть все знают. Мы твердо придерживаемся нашей позиции по конфликту и не отступим ни на шаг”, - добавил Алиев.

Х.Насирзаде


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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, АРМЕНИЯ, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]