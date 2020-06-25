Мощность Азербайджанской ТЭС доведена до 2400 МВт - Алиев

Реконструкция Азербайджанской теплоэлектростанции (ТЭС) позволила восстановить «потерянные» энергомощности в 600 МВт и довести мощность станции до проектных 2400 МВт, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Алиев в четверг принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию Азербайджанской теплоэлектростанции (ТЭС) после реконструкции.

В частности, ОАО Азерэнержи ввело в строй на Азербайджанской ТЭС после реконструкции 330 и 500-киловольтные открытые распределительные установки, 8 энергоблоков, Диспетчерский Центр Управления, основные и вспомогательные участки, здания и установки.

«Реконструкция станции, проведенная менее чем за два года, позволит продлить срок ее службы, как минимум на 20-30 лет, а может быть, и на 50 лет. Что это даст нам? Это позволит нам больше не зависеть от кого-либо в области энергоснабжения», - сказал Алиев.

Президент подчеркнул, что в рамках реконструкции были восстановлены потерянные 600 МВт электроэнергии. Таким образом, мощность станции доведена до 2400 МВт.

Х.Насирзаде