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ТЭК 25.06.2020 22:18

Мощность Азербайджанской ТЭС доведена до 2400 МВт - Алиев

Реконструкция Азербайджанской теплоэлектростанции (ТЭС) позволила восстановить «потерянные» энергомощности в 600 МВт и довести мощность станции до проектных 2400 МВт, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Алиев в четверг принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию Азербайджанской теплоэлектростанции (ТЭС) после реконструкции.

В частности, ОАО Азерэнержи ввело в строй на Азербайджанской ТЭС после реконструкции 330 и 500-киловольтные открытые распределительные установки, 8 энергоблоков, Диспетчерский Центр Управления, основные и вспомогательные участки, здания и установки.

«Реконструкция станции, проведенная менее чем за два года, позволит продлить срок ее службы, как минимум на 20-30 лет, а может быть, и на 50 лет. Что это даст нам? Это позволит нам больше не зависеть от кого-либо в области энергоснабжения», - сказал Алиев.

Президент подчеркнул, что в рамках реконструкции были восстановлены потерянные 600 МВт электроэнергии. Таким образом, мощность станции доведена до 2400 МВт.

Х.Насирзаде


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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ЭНЕРГЕТИКА, НЕЗАВИСИМОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]