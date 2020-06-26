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Спорт 26.06.2020 08:56

"Ливерпуль" впервые с 1990 года стал чемпионом Англии по футболу

Футбольный клуб "Ливерпуль" досрочно завоевал звание чемпиона Англии в сезоне-2019/20.

Он обеспечил себе итоговое первое место после поражения ближайшего преследователя, команды "Манчестер Сити" в гостевом матче 31-го тура Английской премьер-лиги против "Челси" (1:2).

За семь туров до финиша чемпионата у "Ливерпуля" 86 очков, у "Манчестер Сити" - 63.

Теперь "Ливерпуль" является 19-кратным чемпионом Англии, уступая по этому показателю только "Манчестер Юнайтед" (20 чемпионств). При этом в предыдущий раз "Ливерпуль" выигрывал национальный чемпионат в сезоне-1989/90. Однако с тех пор ему покорялись - преимущественно неоднократно - другие турниры, как на внутреннем (Кубок Англии, Кубок Английской футбольной лиги, Суперкубок Англии), так и на международном (Лига чемпионов, Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА, Клубный чемпионат мира) уровнях.

К триумфу в чемпионате страны в нынешнем сезоне команду привел 53-летний немецкий специалист Юрген Клопп.

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Тэги: АНГЛИЯ, ФУТБОЛ, ЧЕМПИОНАТ, ТРИУМФАТОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]