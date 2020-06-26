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Дальнее зарубежье 26.06.2020 10:16

Силы безопасности Ирака атаковали базу группировки "Катаиб Хезболла" - СМИ

Иракские силы безопасности захватили трех командиров поддерживаемой Ираном группировка "Катаиб Хезболла", сообщают СМИ со ссылками на правительственные источники Ирака.

В ходе налета иракского спецназа в ночь на пятницу были также захвачены ракеты и другое вооружение, около 20 ополченцев группировки.

Источники отмечают, что приказ о налете отдал новый премьер-министр Ирака Мустафа аль-Кадими, который заявлял ранее, что примет решительные меры против ополченцев, которые осуществляли ракетные обстрелы базы, где размещены военные США и сил международной коалиции, а также дипломатический квартал Багдада.

По сообщениям источников, задержанные командиры ополченцев переданы американским военным, которые, в свою очередь, опровергли эти утверждения, заявив, что американские силы в Ираке и силы международной коалиции не имеют отношения к атаке на базу.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАК, ВЛАСТИ, ОПОЛЧЕНЦЫ, НАЛЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]