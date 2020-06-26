Премьер Армении заявил о смещении с поста председателя Конституционного суда

Грайр Товмасян более не является председателем Конституционного суда (КС) Армении в связи с вступлением в силу изменений в Конституцию, принятых парламентом страны 22 июня, написал в пятницу премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в "Фейсбуке".

"Начиная с этого момента, Грайр Товмасян не является председателем Конституционного суда, а Феликс Тохян, Грант Назарян и Альвина Гюлумян не являются членами или судьями Конституционного суда", - заявил Пашинян.

22 июня парламент Армении на внеочередном заседании принял в двух чтениях проект конституционных изменений, предполагающий прекращение полномочий судей Конституционного суда и смещение с должности председателя КС. Проект поправок, которым предусматривается смещение председателя КС Грайра Товмасяна, был представлен правящей фракцией "Мой шаг". Власти Армении добиваются его отставки после того, как в сентябре 2019 года КС признал неправомочным арест экс-президента Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя в ходе событий в марте 2008 года.

В минувший понедельник также были приняты поправки в закон "Об уставе парламента", которыми утверждается, что принятые конституционные изменения вступают в силу после объявления об этом председателем парламента.

25 июня спикер парламента Армения Арарат Мирзоян опубликовал принятые поправки в Конституцию в официальном бюллетене парламента. Тем самым они вступают в силу 26 июня.

После вступления поправок в силу прекращаются полномочия судей Конституционного суда Алвины Гюлумян, Феликса Тохяна и Гранта Назаряна, а также председателя Конституционного суда Товмасяна, который останется лишь членом КС Армении.

Парламентские и внепарламентские оппозиционные силы Армении раскритиковали решение Национального Собрания, заявив о незаконности принятия поправок, поскольку законодательный орган не обратился в Конституционный суд.

Со своей стороны лидеры партий "Процветающая Армения", "Родина" и "Дашнакцутюн", находящихся в оппозиции к Пашиняну, договорились о создании рабочей группы, которая займется разработкой программы совместных действий, направленных на "восстановление в стране конституционного порядка".

Встреча лидера "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, лидера "Родины", бывшего главы Службы нацбезопасности Армении Артура Ванецяна а также представителя верховного органа одной из старейших в республике политических сил - Армянской революционной федерации (АРФ) "Дашнакцутюн" Ишхана Сагателяна состоялась в минувшую среду.

"На встрече были обсуждены внутриполитическая ситуация в Армении и пути восстановления в стране конституционного порядка. Достигнута договоренность создать рабочую группу из представителей трех партий, которая с целью обеспечения широкой консолидации разработает программу и "дорожную карту" совместных действий, согласовывая осуществляемые шаги", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Дашнакцутюн".