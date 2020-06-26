Правительство Киргизии решило не вводить вновь режим ЧП по коронавирусу

Власти Киргизии пока не будут вводить режим чрезвычайного положения по коронавирусу, сообщил заместитель министра здравоохранения страны Мадамин Каратаев на брифинге в пятницу.

"По решению республиканского штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, введение ЧП пока не требуется. Однако из-за большого числа зараженных среди государственных служащих, рекомендована удаленная работа", - сказал Каратаев.

По его словам, мэриям городов и местным властям поручено усилить разъяснительные работы и контроль за соблюдением санитарных правил в общественных местах, на рынках и в торговых центрах.

"В Бишкеке для пациентов с подтвержденным коронавирусом развернуто 335 койко-мест. Кроме того, исследования на COVID-19 будут проводиться методом JenExpert, который позволяет за один час провести восемь анализов с 99% точностью. На данный момент по этой методике мы можем провести 6,5 тыс. исследований", - сообщил Каратаев.

Накануне глава аппарата мэрии Бишкека Балбак Тулобаев заявил, что в случае дальнейшего ухудшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу местные власти намерены закрыть въезд в Бишкек на срок до 15 дней.

"Если ситуация в Бишкеке не изменится, мы предложим республиканскому штабу по борьбе с коронавирусом COVID-19 закрыть город на 10-15 дней", - сказал Тулобаев.

После первых выявленных случаев заражения COVID-19 правительство Киргизии уже вводило режим чрезвычайного положения в Бишкеке и других городах и регионах, где были обнаружены очаги распространения коронавирусной инфекции. 11 мая режим ЧП по коронавирусу был отменен, режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать.

По последним данным, в Киргизии зафиксировано 4 тыс. 204 случая заражения коронавирусом, 2 тыс. 162 пациента вылечились, 43 человека скончались от инфекции.