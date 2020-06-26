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Дальнее зарубежье 26.06.2020 11:29

Техас и Флорида приостановили снятие ограничительных мер из-за роста числа новых случаев COVID-19

Губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что штат не будет следовать намеченному изначально плану по возобновлению экономической деятельности из-за роста числа новых случаев заболевания, сообщают американские СМИ.

"Мы пока останемся на том этапе, на котором мы находимся сейчас", - сказал Десантис.

Его слова прозвучали после того, как ранее губернатор штата Техас Грег Эбботт принял решение приостановить смягчение ограничений из-за увеличения количества случаев заражения и госпитализаций в штате.

"Эта временная пауза поможет нашему штату локализовать распространение (коронавируса - ИФ), чтобы мы смогли безопасно перейти на следующий этап возобновления экономической деятельности", - отметил Эбботт.

По данным министерства здравоохранения США, в штате Техас в настоящее время зафиксирован резкий рост новых случаев. Накануне сообщалось о более чем 5,5 тыс. заболевших в этом штате. В свою очередь во Флориде зарегистрировано 3,7 тыс. новых случаев в среду.

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Тэги: США, ШТАТЫ, КОРОНАВИРУС, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]