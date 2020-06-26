Техас и Флорида приостановили снятие ограничительных мер из-за роста числа новых случаев COVID-19

Губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что штат не будет следовать намеченному изначально плану по возобновлению экономической деятельности из-за роста числа новых случаев заболевания, сообщают американские СМИ.
"Мы пока останемся на том этапе, на котором мы находимся сейчас", - сказал Десантис.
Его слова прозвучали после того, как ранее губернатор штата Техас Грег Эбботт принял решение приостановить смягчение ограничений из-за увеличения количества случаев заражения и госпитализаций в штате.
"Эта временная пауза поможет нашему штату локализовать распространение (коронавируса - ИФ), чтобы мы смогли безопасно перейти на следующий этап возобновления экономической деятельности", - отметил Эбботт.
По данным министерства здравоохранения США, в штате Техас в настоящее время зафиксирован резкий рост новых случаев. Накануне сообщалось о более чем 5,5 тыс. заболевших в этом штате. В свою очередь во Флориде зарегистрировано 3,7 тыс. новых случаев в среду.
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