Техас и Флорида приостановили снятие ограничительных мер из-за роста числа новых случаев COVID-19

Губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что штат не будет следовать намеченному изначально плану по возобновлению экономической деятельности из-за роста числа новых случаев заболевания, сообщают американские СМИ.

"Мы пока останемся на том этапе, на котором мы находимся сейчас", - сказал Десантис.

Его слова прозвучали после того, как ранее губернатор штата Техас Грег Эбботт принял решение приостановить смягчение ограничений из-за увеличения количества случаев заражения и госпитализаций в штате.

"Эта временная пауза поможет нашему штату локализовать распространение (коронавируса - ИФ), чтобы мы смогли безопасно перейти на следующий этап возобновления экономической деятельности", - отметил Эбботт.

По данным министерства здравоохранения США, в штате Техас в настоящее время зафиксирован резкий рост новых случаев. Накануне сообщалось о более чем 5,5 тыс. заболевших в этом штате. В свою очередь во Флориде зарегистрировано 3,7 тыс. новых случаев в среду.