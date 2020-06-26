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Регион 26.06.2020 11:40

В Армении за сутки 759 новых заражений COVID-19, скончались 13 человек

Медики в Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 759 человек, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 23 тыс. 247, сообщает в пятницу единый информационный центр республики.

По данным центра, за сутки скончались 13 человек с COVID-19, общее число летальных исходов после заражения коронавирусом в Армении достигло 541 человек. "Из них 410 человек умерли непосредственно от коронавируса, еще 131 зараженных скончались по иным причинам", - отмечается в сообщении.

Выздоровели после коронавируса 12 тыс. 149 человек (+814 за сутки).

За минувшие сутки в Армении проведено 2 тыс. 310 тестов на COVID-19.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]