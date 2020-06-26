В Армении за сутки 759 новых заражений COVID-19, скончались 13 человек

Медики в Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 759 человек, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 23 тыс. 247, сообщает в пятницу единый информационный центр республики.

По данным центра, за сутки скончались 13 человек с COVID-19, общее число летальных исходов после заражения коронавирусом в Армении достигло 541 человек. "Из них 410 человек умерли непосредственно от коронавируса, еще 131 зараженных скончались по иным причинам", - отмечается в сообщении.

Выздоровели после коронавируса 12 тыс. 149 человек (+814 за сутки).

За минувшие сутки в Армении проведено 2 тыс. 310 тестов на COVID-19.